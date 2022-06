Al parco delle scuole di Sant’Agata sul Santerno arriva la Compagnia Teatro Appeso

Sarà uno spettacolo per grandi e piccini quello organizzato dall’associazione Lugo Music Festival aps con il Comune di Sant’Agata sul Santerno, previsto per sabato 4 giugno alle ore 18 presso il parco delle scuole di Via Roma 10.

Protagonista in scena la Compagnia Teatro Appeso formata da Paola Li Vecchi (tessuti aerei, narratrice e cantante) e Fabio Fax Fenati (batteria).

L’ingresso è gratuito e l’evento gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Sant’Agata sul Santerno. In caso di maltempo l’evento si svolgerà mercoledì 8 giugno alle ore 18. Info al 346 3116714, scrivendo a info@lugomusicfestival.com o visitando il sito www.lugomusicfestival.org.