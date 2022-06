La famosa trasmissione RAI di scoperta dei luoghi più belli e affascinanti è sbarcata a Cervia. La visita di Donnavventura ha portato in città le bellissime ragazze che si sono divertite ed anche stupite dei colori e delle peculiarità cervesi. I punti visitati sono stati la spiaggia fra i “mille” aquiloni del “Festival Internazionale dell’Aquilone ARTEVENTO”, la Casa delle Farfalle, la Darsena del Sale ( magazzino del sale recentemente riaperto dopo la ristrutturazione), la Casa delle Aie e il Canalino di Milano Marittima.

Diverse le esperienze realizzate dalle ragazze che si sono cimentare nella preparazione di pasta e piadina, hanno ascoltato il racconto dei pescatori, comprendendo quanto fosse duro il mestiere ed apprendendo qualche rudimento sulla navigazione. Insieme ai pescatori hanno anche cantato. Hanno imparato poi molte cose sulla biodiversità, le crisalidi, il ciclo vitale e disegni delle ali delle farfalle. Hanno inoltre apprezzato la ristrutturazione del magazzino darsena ed hanno fatto esperienza in canoa nel canalino di Milano Marittima ammirando la pineta e le saline. L’esperienza sarà trasmessa domenica 5 giugno su RAI 2 alle 12.05.

“Si tratta di una amata trasmissione televisiva, da quest’anno su RAI 2, che nella sua prima puntata offrirà a Cervia grande visibilità, diventando per noi un importante veicolo promozionale, soprattutto nel periodo di inizio della stagione turistica. – dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri- Una prima strategica collaborazione con la produzione “Donnavventura” e con la redazione RAI per il Comune di Cervia. Siamo felici di aver portato queste ragazze sul nostro territorio ad illustrare le bellezze e le peculiarità della nostra terra e di mostrare proprio in questi primi mesi estivi a tutti gli italiani.”