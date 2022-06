Personale di Anna Maria Zirbi alla sala “Punto InComune” a Russi

Proseguono nel mese di giugno le mostre degli artisti dell’Associazione Culturale Artej di Russi con Anna Maria Zirbi e la sua mostra personale di pirografia, sabbia e gesso con foglia d’oro.

Anna Maria Zirbi ha 60 anni, è nata a Gela ma si è trasferita in Romagna nel 2003. E’ un artista autodidatta con una grande creatività, accompagnata da una buona manualità con tratti sicuri nell’uso del pirografo. La pirografia è pura incisione per mezzo di una fonte di calore, su materiali duri come cuoio, legno, sughero, con punte arroventate. La Zirbi usa il legno come tela e su di esso si diletta con la sabbia colorata. Ha esposto per la prima volta nel febbraio 2018 a Glorie, presso Villa Savoia e successivamente al Museo Etnografico Sgurì di Savarna.

La mostra verrà inaugurata sabato 4 giugno alle 18 e resterà aperta fino al 26 giugno nelle giornate di sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per informazioni: 3488009281, info.artej@gmail.com, www.artejgallery.com