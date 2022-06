Teatro Accademia Marescotti, al via le candidature per la quinta edizione. Open day il 18 e il 19 giugno a Marina di Ravenna

A un anno dall’inaugurazione della nuova sede di Marina di Ravenna, Tam, teatro accademia Marescotti, lancia la nuova campagna per accogliere iscritti alla quinta edizione che partirà il 15 ottobre in un vero e proprio teatro, grazie al lavoro di adeguamento degli spazi realizzato negli ultimi mesi.

“Di anno in anno – afferma Marescotti – constato una sempre maggiore motivazione e capacità da parte degli allievi. L’ultima edizione mi ha dato grandi soddisfazioni e sono convinto che per molti dei giovani allievi di talento che hanno frequentato ci saranno sbocchi professionali significativi in ambienti come quelli del teatro e del cinema dove non è sempre facile affermarsi. In tal senso ci è di grande aiuto l’agenzia di spettacolo Grimaudo di Roma che ha al suo attivo alcuni ex allievi di Tam più volte scritturati. Avendo abbandonato le scene – prosegue Marescotti – dedicherò ancora più tempo alla formazione e alla direzione di una squadra di allievi ed ex allievi che intendano proseguire il percorso attoriale”.

Oltre alla guida di Ivano Marescotti nella recitazione e nella regia della rappresentazione/saggio finale, gli allievi potranno imparare le tecniche necessarie al mestiere di attore teatrale e cinematografico attraverso lezioni di dizione, uso della voce, acting training e videomaking con professionisti come Cristiano Caldironi, Virginia Scarfilli e Roberto Morellini, e seguire lectio magistralis con professionisti a carattere nazionale.

Le lezioni si svolgeranno nei week end fino a marzo e si concluderanno con il saggio finale aperto al pubblico che verrà presentato in un teatro. La frequenza alla scuola è riconosciuta come credito scolastico e universitario.

Gli interessati a frequentare la prossima edizione della scuola possono candidarsi entro il 30 settembre inviando un video provino della durata massima di 2 minuti comprendente una breve presentazione e la recitazione o lettura di un testo d’autore o inedito alla mail info@teatroaccademiamarescotti.com o su Whatsapp al 334 1648929, dichiarando nome e cognome, data di nascita, numero di telefono e allegando una foto.

Inoltre, nelle giornate del 18 e 19 giugno sarà possibile partecipare personalmente con il proprio provino nella sede di Marina di Ravenna Piazzale Marinai d’Italia 18/19. Per partecipare occorre prenotarsi alla mail info@teatroaccademiamarescotti.com o su Whatsapp al 334 1648929. Non sono ammessi ragazzi e ragazze di età inferiore ai 15 anni.