Beaches Brew. L’undicesima edizione prende il via dal Molo Dalmazia di Marina di Ravenna, domani lunedì 6 giugno

Lunedì 6 giugno si apre la IX edizione del festival Beaches Brew, e come di consueto la prima serata si svolgerà interamente al Molo Dalmazia di Marina di Ravenna. Sul palco si potranno ascoltare le sperimentazioni tra afro e psichedelia del collettivo milanese Al Doum & The Faryds, che ultimamente hanno iniziato a suonare un genere più simile al jazz e al rock anni 70, poi il dream pop dei Soft Palm, che presenteranno il loro omonimo album di debutto in uscita il 31 luglio, infine lo psych groove degli ormai affermatissimi newyorchesi Endless Boogie, in circolazione dal 1997 e giunti al quinto album.

E come da tradizione, l’inaugurazione del programma vedrà protagonista insieme ai live di giornata il Garage Sale firmato Norma Aps, market etico dal sapore europeo che promuove il consumo consapevole: Reuse before recycle, riutilizzare prima di riciclare, è lo slogan che accompagna il progetto richiamando un nuovo stile di consumo consapevole. Non un semplice mercatino del vintage, ma un cantiere itinerante di idee ed esperienze che si diletta a portare in luoghi diversi la sua idea di sostenibilità.

LUNEDÌ 6 GIUGNO

ore 18.00 | Molo Dalmazia [opening]

Garage Sale

Endless Boogie US

Soft Palms US

Al Doum & The Faryds IT

Al Doum & The Faryds è un ensemble musicale nato a Milano nel 2010, unendo musicisti provenienti da diverse esperienze, dal punk al jazz, dall’improvvisazione al rock. Oggi unisce principalmente l’afro e il jazz modale con il rock e la psichedelia, utilizzando strumenti etnici per la realizzazione di timbri sonori originali e inaspettati. Il risultato è un suono dove le energie musicali trasportano la mente ad un più profondo ed espanso stato di coscienza. La formazione è variabile dai sette agli undici elementi diventando quasi un’orchestra tra batteria, percussioni, sezione fiati, tastiere elettriche flauti e voci. La band ha quattro dischi all’attivo e un quinto in uscita il 19 novembre 2021; il primo omonimo “Al Doum & the Faryds”, del 2011, è stato apprezzato dal guru della psichedelia Julian Cope sul suo sito Head Heritage, nel 2012 è stato realizzato “Positive Force” e nel 2014 il terzo album intitolato “Cosmic Love”. Dopo questi primi tre dischi improntati sull’improvvisazione, la psichedelia e la musica etnica, la band ha iniziato a suonare un genere più simile al jazz e al rock anni 70, realizzando nel 2018 “Spirit Rejoin” prodotto insieme a Bongo Joe Records.

Soft Palms, frutto dell’ingegno del duo moglie e marito Julia Kugel (The Coathangers, White Woods) e Scott Montoya (ex The Growlers), hanno annunciato l’imminente uscita del loro omonimo album di debutto il 31 luglio tramite Everloving Records. L’album è un tripudio di suoni ricchi e melodie semplici e confortanti che mettono insieme rock n’ roll, dreamy pop e eteree canzoni in un viaggio sensuale, spaziale e sublime verso orizzonti più luminosi. I Soft Palms catturano la positività e l’energia imperturbabili di Kugel e Montoya e fungono da ulteriore sfogo per il loro lavoro in corso per rendere il mondo un po’ più luminoso.

Poche band suonano così disinvolte come gli Endless Boogie, capaci di creare le forme più ipnotiche di rocknroll, kosmiche, psych, blues e solo groove che possono accompagnare per un giro di gioia attraverso deserti infiniti…Per gli appassionati: la miscela più avvincente di psych, rock n roll, garage rock, blues, desert blues, stoner rock e krautrock. Formati nel 1997, la band è composta da Jesper Eklow, Paul Major, Mike Bones, Harry Druzd. “Admonitions” è il loro quinto album.

Beaches Brew è presentato da Associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna.

L’artwork originale della IX edizione di Beaches Brew è opera di Lorenzo “Loreprod” Anzini, artista e graphic designer di base a Rimini.