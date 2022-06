Smarrita e Prediletta. Martedì 7 giugno , al MAR ultimo fuori programma per Storie di Ravenna

Nel solco del percorso di Storie di Ravenna, Ravenna Teatro e MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna propongono, per martedì 7 giugno, l’ultimo appuntamento che intreccia racconto storico e iconografico e visione di alcune opere del Museo.

Dopo l’incontro di martedì 31 maggio dedicato a Maria Goia, è in programma per martedì 7 giugno, sempre alle 18 al Mar, l’ultimo appuntamento dal titolo Colei che ha molto amato. Maria Maddalena tra arte e letteratura, con Giovanni Gardini, Laura Redaelli e Jenny Burnazzi. La visita guidata sarà a cura di Daniele Carnoli, che presenterà l’opera di Giorgio Vasari, “Compianto su Cristo deposto dalla croce”, e “Maddalena in meditazione”, Ambito emiliano.

Osserva Giovanni Gardini: “Maria Maddalena, lungo il corso dei secoli, è stata identificata come donna bellissima e devota, penitente e sensuale, coraggiosa e appassionata. Nella sua figura la tradizione ha concentrato diversi volti femminili presenti nei Vangeli, dalla peccatrice anonima alla donna di Betania, colei che cosparse di unguento il capo di Cristo, sino a Maria, sorella di Marta e Lazzaro. Numerose leggende ne hanno ampliato la vicenda ispirando, nel tempo, innumerevoli artisti”.

La serie di spettacoli Storie di Ravenna nasce dalla volontà di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti, utilizzando però i tempi e i linguaggi del teatro. Un vero e proprio racconto a più voci, corredato da immagini e letture, che vuole arrivare a un pubblico vasto ed essere anche un momento di incontro e condivisione. Un percorso che quest’anno si è arricchito di due ulteriori appuntamenti con l’obiettivo di intrecciare competenze storiche alla valorizzazione del patrimonio museale della città.

Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con RavennAntica Fondazione Parco Archeologico di Classe e MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna.

Ingresso 10 € (comprende lo spettacolo e la visita guidata alle opere). Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni presso la biglietteria del MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna, in via di Roma 13 Ravenna, tel. 0544 482477, aperta dal martedì al sabato dalla ore 9 alle ore 18 e domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 19 (chiusa il lunedì).

Nella sera del 7 giugno la Pinacoteca resterà aperta fino alle ore 20.