Fusignano, Giorgia Soleri presenta “La signorina nessuno” per ScrittuRa

Martedì 7 giugno Giorgia Soleri sarà ospite a ScrittuRa, alle ore 21, al parco Primieri di Fusignano (in caso di pioggia al teatro Moderno) con “La signorina nessuno”, in dialogo con Rendy Anoh.

Giorgia Soleri, classe 1996, è milanese di nascita e vive a Roma. Modella, fotografa e attivista, scrive versi da sempre. È entrata nelle cronache italiane per la sua battaglia per far riconoscere la vulvodinia come malattia accanto al fidanzato Damino David, cantante dei Maneskin. La signorina Nessuno (Vallardi) è il suo primo libro, una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani.

La difficoltà di amare in silenzio, l’arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche la fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e il dolore sono i temi che Giorgia Soleri esplora nel suo primo libro, in cui poesia, prosa e illustrazioni si avvicendano come in un canto e controcanto. Intrecciando nei suoi versi i fiori con le spine, l’ardore con la disperazione, il desiderio con la quotidiana sconfitta, l’autrice riesce a creare scorci di insperata, abbagliante luminosità. Perché i versi di Giorgia fanno «il rumore dei fiori quando crescono» e allo stesso tempo urlano come una chitarra distorta. Con parole che creano spazio e alzano il volume, Giorgia Soleri rivela una voce nuova e potente, in grado di cantare l’amore toccando le corde più profonde e intime di tutti noi.