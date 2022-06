Giornata intensissima al Beaches Brew a Marina di Ravenna: 5 concerti, panel e dj set

Una giornata da trascorrere completamente in spiaggia, la terza del festival Beaches Brew, che si apre alle 16.30 all’Hana-Bi di Marina Ravenna con il forum Does music journalism still matter? From the niche to the feed: discussing the role of music magazines in 2022 (and beyond), dedicato al giornalismo musicale e alle sue più recenti trasformazioni, e che vedrà coinvolti Chiara Colli (Battiti, Radio3), Christine Ochefu (The Guardian, Rolling Stone UK, CRACK Magazine, iD, Vice UK), Tom Johnson (GoldFlakePaint), Jessica Clark (Le Guess Who? – Joyful Noise). Modera Valerio Bassan (Digital Strategist ed esperto di media digitali).

Poi, dalle 20, ecco un’infilata mozzafiato di 5 concerti di caratura siderale: si andrà dalle sfuriate no wave dei bolognesi Leatherette all’indie rock cinematico dell’americano Ghost Woman, dal post-punk californiano del trio tutto al femminile Automatic all’avant garde rock degli Horse Lords, fino alla chiusura col botto insieme all’acid punk apocalittico dei Tropical Fuck Storm. L’aftershow sarà infine appannaggio del dj inglese Fitz, presenza immancabile del festival.

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

ore 16.30| Hana-Bi

Does music journalism still matter? [panel]

con Chiara Colli (Battiti – Radio3), Tom Johnson (GoldFlakePaint), Jessica Clark (Le

Guess Who?), Christine Ochefu (The Guardian, Rolling Stone UK, CRACK Magazine, iD, Vice UK). Host Valerio Bassan

ore 20.00 | Hana-Bi

Tropical Fuck Storm AU

Horse Lords US

Automatic US

Ghost Woman CA

Leatherette IT

Dj Fitz UK [aftershow]

I Leatherette nascono a Bologna nel 2018. L’idea del nome arriva dopo l’ascolto ripetuto e disperato dello storico singolo di The Normal: “Leatherette ci sembrava suonasse come una presa in giro del rock, del divismo. La finta pelle come qualcosa di autoironico, cheap, anacronistico, più punk e disgraziato”. Inizialmente la formazione è un trio che vede Michele Battaglioli (in precedenza alla guida del progetto Dolan Tymas) alla chitarra e voce, Francesco Bonora (già nei Baseball Gregg e negli Sleap-e) alla batteria e Marco Jespersen al basso. Nello stesso anno incidono il primo demo autoprodotto No Way, mentre nel 2019 la band si amplia, con l’arrivo di Jacopo Finelli (sax e synth) e Andrea Gerardi (chitarra). Il sound dei Leatherette così si evolve e si arricchisce, arrivando a unire atmosfere jazz, sfuriate punk e suggestioni no wave. La band è recentemente entrata a far parte del roster di Bronson Recordings.

I Ghost Woman sono una band Canadese che sembra sfuggire alle leggi che regolano l’universo intero. Forse perché la loro musica nasce da una mente alquanto libera ma che sfugge ogni tentazione di protagonismo. Evan Uschenko è l’alfa e l’omega, il fulcro della band che comprende le due chitarre di Travis Salty e Nick Hay, il basso di Jon Lent e la batteria di Eli Browning. Le cartoline sono fantastiche perché non c’è posto per un indirizzo di ritorno, soprattutto quando il tuo è in continua evoluzione. Tuttavia, i fan di Ghost Woman saranno confortati sapendo che le cassette postali in Alberta, in Arizona e in altre località vengono controllate di tanto in tanto. Il leader di GW Evan Uschenko è cresciuto incassando assegni da chitarrista alla stazione di servizio dopo che le banche avevano chiuso. Quella furbizia è palpabile nella loro musica, dove il sottile punk rock si fonde con le melodie dell’union man in ciò che sa di cocktail premium, facendo paragoni con contemporanei come Kurt Vile, i Black Lips e Steve Buscemi. Un bagno caldo a basso contenuto di sodio in un momento accecante.

Gli Horse Lords fanno musica per la liberazione della mente e del corpo. Propulsivo in un modo che ispira il movimento e che si sente nello stomaco, il nuovo album del quartetto di Baltimora The Common Task punta a un ideale utopico e modernista. L’uso da parte del gruppo di tecniche di composizione algoritmica, armonie microtonali e poliritmi ampiamente dispiegati non sono secondari alla ballabilità e al vortice rapsodico della musica, ma sono parte integrante della festa stessa. The Common Task è il disco più coeso e di più ampia portata che Horse Lords abbiano pubblicato. Una mistificante densità di idee si scontra in ogni momento, ricordando una coorte tanto diversa da The Ex e Glenn Branca fino alla rauca musica chitarristica sahariana di Albert Ayler e James Tenney. Come evidenziato dal titolo dell’album, così come da canzoni come “Fanfare for Effective Freedom” e “People’s Park”, la propensione della band per la politica radicale è particolarmente accentuata in questa pubblicazione. Incastonate nell’esuberante interazione di chitarra e sax, nel persistente battito di basso e batteria, ci sono nozioni di egualitarismo e sovversione delle norme stabilite. Gli Horse Lords sono il pifferaio magico della musica sperimentale e del pensiero radicale. La loro musica è sfacciatamente divertente e viverla in un contesto dal vivo è un’esperienza di estasi collettiva, in cui ogni corpo si muove verso la propria nozione di ciò che potrebbe essere il ritmo. Quell’esperienza condivisa, la gioia del flusso e del movimento unificati, consente alle idee tipicamente intese come “difficili” di essere assorbite più facilmente. Utilizzando forme musicali che puntano verso nuovi modi di essere, pensare e organizzare, rivalutando costantemente ipotesi e sistemi compositivi, Horse Lords fornisce un modello per la società in generale. Mostrando quanto può essere gioioso immaginare nuovi futuri e possibilità, facendoci ballare e urlare a ogni cambiamento tettonico, mostrano quanto possa essere abbagliante il percorso verso l’utopia.

Il trio post-punk di Los Angeles Automatic, composto da Izzy Glaudini (synth, voce), Lola Dompé (batteria, voce) e Halle Saxon (basso, voce), ha un gusto per il dub reggae, i ritmi motorik e il synth acidi, ispirato da band come NEU! e Suicide e dall’atmosfera inquietante di film di autori come David Lynch e Dario Argento, per catturare com’è sentirsi inadatti a questo mondo. Dopo il loro debutto Signal, tornano con Excess. L’album cavalca il confine immaginario in cui l’underground degli anni ’70 ha incontrato la cultura aziendale degli anni ’80 – o, come dice la band, “Quel fugace momento in cui ciò che una volta era cool si è trasformato rapidamente ed è diventato mainstream, tutto per il bene del consumismo”. Usando questo momento come una lente attraverso la quale vedere il mondo presente, Excess mira alla cultura aziendale e alla stravaganza attraverso il mezzo di gelide canzoni pop motorik. I temi generali dell’alienazione e dell’evasione sono emersi quando le Automatic hanno composto Excess, facendo veri e propri ritiri di scrittura per arricchire le nuove canzoni prima di trasferirsi in studio con il produttore Joo Joo Ashworth (Sasami, FROTH).

L’acid-punk post-apocalittico degli australiani Tropical Fuck Storm ritorna in Europa per la prima volta dal 2019. Negli ultimi tre anni sono rimasti rinchiusi in un bunker vegetale per perseguire i propri esperimenti sonici, che hanno dato vita nel 2021 al terzo album della band, “Deep States”, oltre al film “Goody Goody Gumdrops”. I membri di TFS Gareth Liddiard, Fiona Kitschin Erica Dunn e Lauren Hammel portano il loro selvaggio, distruttivo e inarrestabile caos sui palchi dell’emisfero Nord del mondo presentando le canzoni del loro nuovo disco, ma anche dei precedenti “A Laughing Death In Meatspace” (2018) e “Braindrops” (2019).

Beaches Brew è presentato da Associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna.

Marina di Ravenna è facilmente raggiungibile da Ravenna grazie a un comodo servizio di autobus, in partenza dal piazzale della Stazione FS. Come ogni anno, il festival mette a disposizione sul suo sito beachesbrew.com una serie di accomodation convenzionate e la possibilità di sostenere attivamente il lavoro del team con l’acquisto di braccialetti – Beaches Brew Wristbands – che al prezzo speciale di 50 euro danno la possibilità di riservare una sdraio sulla spiaggia dell’Hana-Bi per tutta la durata del festival e di ricevere il merchandising esclusivo del festival (oltre a cinque free-drink). È possibile acquistare il proprio braccialetto direttamente dallo store di Bronson Produzioni a questo link: https://www.bronsonproduzioni.com/store/hana-bi/beaches-brew-2022-wirstband-support-beaches-brew/

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul festival e sui suoi protagonisti sul sito e sulle pagine facebook del festival.

L’artwork originale della IX edizione di Beaches Brew è opera di Lorenzo “Loreprod” Anzini, artista e graphic designer di base a Rimini.

