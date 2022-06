Tennis Club Faenza, partono “I giovedì del libro”. Si inizia con il Giappone secondo Patrick Colgan 

Dal 9 giugno il circolo Tennis Club Faenza ospiterà la seconda edizione de “I giovedì del libro”, rassegna letteraria riservata al piacere della narrazione di storie con la presenza degli autori. Il primo appuntamento sarà dedicato al Giappone: ne parlerà Patrick Colgan, bolognese classe 1978, giornalista responsabile dell’edizione di Faenza del Resto del Carlino, autore del blog di viaggi orizzontiblog.it. In occasione della serata Colgan parlerà dei suoi viaggi in Giappone, esperienze confluite nei libri “Orizzonte Giappone” (edizioni goWare, 2014) e “Guida verde del Giappone” (Touring editore, 2021), la prima in assoluto sul Paese del Sol Levante mai pubblicata dal Touring, scritta assieme a Francesco Comotti e con i testi narrativi di Laura Imai Messina. Si inizia alle 21. Partecipazione aperta a tutti.

La rassegna letteraria proseguirà giovedì 16 giugno con Pier Vincenzo Zoli, giornalista e documentarista, specializzato in reportage di viaggio, che presenterà il libro “David e Juliet. 22 anni in barca”, Polaris editore. Giovedì 23 giugno sarà la volta di Eraldo Baldini, narratore, saggista e ricercatore nel campo dell’antropologia culturale e dell’etnografia, che presenterà il libro “Streghe, malefici e magie popolari in Romagna”,‎ Il Ponte Vecchio editore. Infine, giovedì 30 giugno il fotografo e reporter Edoardo Agresti presenterà il libro “La fotografia e l’arte del gin tonic”, Polaris editore.