Brisighella si arricchisce di eventi nel mese di giugno: musica, cultura ed enogastronomia

Dopo il successo delle Feste Medioevali e l’entusiasmo portato dalla tappa dell’Adriatica-Ionica Race, l’estate brisighellese si apre con un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti.

Venerdì 10 giugno alla Cava Marana alle 21.15 si svolgerà il concerto ‘Mastrini Plays Morricone’, con Maurizio Mastrini (pianoforte), Livio Palpacelli e Mario Mariottini (violini), Filippo Sodi (viola) e Stefano Coco (violoncello). Si tratta della seconda serata di “Recondita armonia”, la rassegna curata dalla scuola di musica Giuseppe Sarti, col sostegno dell’ente Parchi e Biodiversità della Romagna e Parco regionale della Vena del Gesso romagnola.

L’ingresso al concerto è gratuito con offerta libera, destinata alle attività della scuola Sarti. Si consiglia la prenotazione, scrivendo a info@scuolasarti.it o telefonando allo 0546 21186. Dalle ore 19, prima del concerto, sarà possibile partecipare ad una visita guidata del borgo con degustazione di prodotti locali, a cura di Pro Loco di Brisighella e CAB Terra di Brisighella.

Il costo della visita e della degustazione, accompagnata da calice di vino, è di 12 euro. Il ritrovo è fissato per le ore 19.00 alla stazione ferroviaria di Brisighella. È necessaria la prenotazione. La visita si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti. Prenotazioni: 0546 81166 / iat.brisighella@racine.ra.it

Da venerdì 10 giugno i musei brisighellesi amplieranno gli orari di apertura: sarà possibile visitare la Rocca Manfrediana il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00, nei giorni festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, mentre il Museo Ugonia sarà aperto i giorni festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. In esposizione, oltre alle collezioni permanenti, le sculture dell’artista ceramista Alberto Mingotti. Biglietto di ingresso Rocca e Museo Ugonia: euro 3.

È inoltre di nuovo possibile visitare internamente la Torre dell’Orologio nei giorni festivi e prefestivi dalle 15.30 alle 18.30 (ingresso gratuito).

www.comune.brisighella.ra.it/Turismo/Musei

Per Info Ufficio Cultura: 0546 994405

Sabato 11 giugno il pomeriggio sarà dedicato alla “Merenda nell’Oliveta”. Alle ore 16.30 si inizierà con una visita guidata della Pieve del Tho e seguirà una facile passeggiata per raggiungere l’oliveta di Via Valloni per una ricca e genuina merenda-aperitivo a base di prodotti del territorio selezionati.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria via e-mail: commerciale@brisighello.net o chiamando lo 0546 81103.

L’evento è organizzato da CAB Terra di Brisighella, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio e la Pro Loco di Brisighella, con il contributo del Comune di Brisighella e dell’Unione della Romagna Faentina.