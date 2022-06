Bagnacavallo: a Casa Baldassarri approda la mostra collettiva “Circa 7 miliardi di anni”

Il collettivo curatoriale Innesto Spazi di Ricerca presenta la mostra Circa 7 miliardi di anni con gli artisti Martina Biolo, Alessandra Dragoni, Alice Mestriner & Ahad Moslemi, Jacopo Naccarato, presso Casa Baldassarri a Bagnacavallo, dall’11 giugno al 3 luglio 2022, con opening sabato 11 giugno alle ore 18.00.

La mostra collettiva, spiegano gli organizzatori, “desidera raccontare attraverso le opere di Martina Biolo, Alessandra Dragoni, Alice Mestriner & Ahad Moslemi e di Jacopo Naccarato, la vicinanza dell’uomo alla terra, intesa come luogo di nascita e di appartenenza. Lo stato naturale, quotidiano, indispensabile e scontato, di vivere un luogo, di abitare una porzione di terra, caratterizza il processo di crescita dell’uomo, che a sua volta permette a quello spazio dimenticato di continuare a sopravvivere ed evolversi. Le opere degli artisti sono riunite in un luogo connotato da un forte legame storico e sociale con il territorio circostante: si tratta di uno spazio domestico disabitato da anni ma che trattiene ancora i segni del suo passato animato. Presenti e leggibili sono alcune tracce delle vite che l’hanno percorsa, attraverso le pareti, i buchi sui muri, la boiserie in abete, la particolare carta da parati anni ’60”.

Il progetto curatoriale Circa 7 miliardi di anni ha ricevuto la menzione speciale nell’ambito della call per curatori emergenti CRACxC Call for Curators 2022.

APERTURE

Sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00

Giorni feriali su appuntamento

Info e visite guidate: 340.0748203 | 338.1047416

www.cracarte.it