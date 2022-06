Si è chiusa ieri giovedì 9 giugno, sulla spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna, la IX edizione di Beaches Brew, l’appuntamento curato da Associazione Culturale Bronson con 21 artisti da 11 paesi del mondo (Stati Uniti, Uganda, Indonesia, Australia, Olanda, Svizzera, Canada, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Italia, Francia), protagonisti di un festival contemporaneo, contaminato, multiculturale, con lo sguardo ancora una volta proteso verso il futuro.

Insieme agli artisti, la grande protagonista di Beaches Brew è stata la community dei partecipanti al festival, che è tornata ad affollare la spiaggia dell’Hana-Bi da tutta Italia ma anche da Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Austria, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Un pubblico che è tornato finalmente a ritrovarsi, dopo i due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, per dare vita con l’ascolto e con il movimento ad un rito collettivo straordinario, pacifico e senza confini di razza, genere o inclinazione: «Abbiamo intitolato scaramanticamente questa nuova edizione del festival Lost in Transitions, e lo abbiamo fatto (ora possiamo dirlo) con la paura di scoprire che il mondo che conoscevamo fosse andato, almeno in parte, perduto per sempre — dice Chris Angiolini, Direttore Artistico del festival –. Le migliaia di persone (abbiamo calcolato intorno alle 12.000 presenze complessive quest’anno) che sono venute a trovarci sulla spiaggia dell’Hana-Bi, nonostante il meteo non sempre benevolo, sono quindi molto di più di un semplice motivo di soddisfazione per chi ha lavorato alla manifestazione: sono la conferma che Beaches Brew è tornato e continua a crescere ed evolversi, al di là del puro dato numerico, in qualità e contenuti».

Il festival, da sempre ad ingresso gratuito e con un’attenzione costante alle tematiche ambientali, è stato reso possibile dal prezioso sostegno del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, di Regione Emilia-Romagna e Emilia-Romagna Turismo, insieme a quello dei main sponsors Ales&co con i brand BrewDog e Stone, Randi Vini e Estados Cafè e dei partner Confesercenti Ravenna-Cesena, Cooperativa spiagge Ravenna, Club del Sole, Gradisca Spirits, Cuzziol Craft, Pro Loco Marina di Ravenna e Garage Sale. Un ringraziamento speciale al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna per averci invitato nei suoi spazi e ai mediapartner di questa edizione del festival: Radio3 Rai, Zero e Radio Raheem. Le date dell’edizione del decennale di Beaches Brew, a giugno del 2023, saranno rivelate nel corso delle prossime settimane sul sito beachesbrew.com