Massa Lombarda: lettura scenica dedicata al libro “La farfalla senza ali”

Nuovamente il libro “La Farfalla senza Ali” protagonista al Centro Culturale Venturini. Dopo l’inaugurazione della mostra, è il momento della lettura animata a cura dell’associazione Entelechia. L’adattamento teatrale del libro è in programma sabato 11 giugno alle ore 10,30 e sarà dedicato a bambini da 6 a 10 anni. La “Farfalla senza Ali” è un libro scritto da Renato Gadda per AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema delle donazioni.

Questa favola non è solo il viaggio alla ricerca delle nuove ali di Gina, una giovane farfalla, e di Hugo, un buffo bruco che l’accompagna, ma, soprattutto, un viaggio attraverso l’amicizia, l’amore e la speranza.

Claudia Montanari, presidente AIDO Bassa Romagna, ha dichiarato: “Sabato 11 nel giardino del Centro Culturale si terrà uno spettacolo teatrale con coreografia ridotta visto che si svolgerà all’aperto, ma molto più completo con costumi di scena e musica dal vivo. Grazie all’associazione culturale Entelechia che ha rivisitato la favola creato gli scenari e le canzoni, il tutto a titolo volontario. Sarà solo l’inizio del tour della rassegna teatrale itinerante che si svolgerà nei vari comuni della bassa Romagna e non solo.”