Continuano i progetti internazionali di ErosAntEros: Confini, dopo Ravenna sbarca in Lussemburgo

Continuano i progetti internazionali della compagnia ravennate ErosAntEros, diretta da Davide Sacco, regista, e Agata Tomsic, attrice e dramaturg. Dopo il successo di POLIS, il festival da loro organizzato nella città di Ravenna, trasformatosi nella quinta edizione a maggio 2022 in un festival di teatro europeo, varcano i confini nazionali per portare lo spettacolo CONFINI al Théâtre National du Luxembourg (11-15 giugno 2022), suo coproduttore insieme a Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Ravenna Festival e in collaborazione con Campania Teatro Festival.

CONFINI è uno spettacolo sulle migrazioni del passato, del presente e del futuro, un’opera sulla storia politica, economica e industriale dell’Unione europea, un monito sull’emergenza climatica e l’avvenire dell’umanità sulla Terra e nello spazio infinito. Si tratta di un progetto iniziato nel 2018 e sviluppato nei due anni successivi attraverso numerose residenze in Italia e in Lussemburgo, in cui Davide Sacco e Agata Tomsic hanno incontrato diversi collaboratori, effettuato ricerche e stretto un sodalizio artistico con l’autore italo-lussemburghese Ian De Toffoli, affidandogli la stesura del testo dello spettacolo. Un lavoro che, per la sua natura internazionale e transfrontaliera, ha visto posticipare di un anno il debutto a causa della pandemia, ma che ha saputo rielaborare questa crisi all’interno del suo processo creativo. Finalmente, quindi, CONFINI sbarca anche in Lussemburgo, dopo le date a Campania Teatro Festival e Ravenna Festival nel luglio 2021, e dopo la ripresa a POLIS Teatro Festival nel maggio 2022.

In scena interpreti di diverse lingue e nazionalità risalgono alle origini dell’identità europea, attraversando un secolo di rivoluzioni industriali, guerre e crisi economiche. Gli attori incarnano le storie di persone comuni, italiani che hanno abbandonato la propria terra per andare a lavorare nei bacini minerari del nord-Europa; ma danno anche voce ai personaggi politici che hanno segnato le tappe fondamentali della storia dell’Unione europea e a due corifee che guidano gli spettatori all’interno di questo prismatico racconto. Un teatro documentario, in cui la piccola storia dei singoli dialoga con la grande storia, per proiettarsi verso il domani e porre domande sull’oggi. Uno spettacolo in cui realtà e finzione procedono di pari passo, portando in scena testimonianze di persone reali ma anche di umani provenienti dal futuro sopravvissuti a catastrofi planetarie.