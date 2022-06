Festival della Romagna a Cervia dal 16 al 19 giugno: ecco il programma

Il piacere di ritrovarsi è il claim di questa IX edizione del Festival della Romagna 2022. Il piacere di uscire liberi da due anni di pandemia e ritrovarsi negli ambienti del Festival, liberi di salutarsi, stringendosi la mano, abbracciarsi come storicamente si evince dalle abitudini dei romagnoli. Il piacere è anche ritrovarsi tra amici scoprendo o riscoprendo le tante eccellenze del territorio che annualmente vengono proposte. Il Festival, nel suo viaggio caleidoscopico del territorio, è diventato un appuntamento fisso dell’estate cervese e della costa Adriatica che ha il merito di spaziare e ricercare personaggi modi e tendenze da proporre ai turisti presenti e ai cittadini romagnoli.

L’idea che la grande maggioranza dei romagnoli si continui a vedere in maniera stereotipata e che non riesca ad allontanarsi dall’immagine edulcorata della Romagna, si frammenta al Festival attraverso l’apertura ad un mondo culturale artistico abituato ad esperienze più globalizzate, allargando la mente ed i suoi paradigmi. Il Festival 2022 si conferma nelle sue proposte artistiche culturali come il percorso intergenerazionale dove tradizioni e presente si incontrano, dove i talenti si esprimono, dove il divertimento è di casa.

Il Festival, da questa edizione, si prepara ad essere una experience turistica dove musica, cultura, enogastronomia e ballo diventeranno un percorso annuale per poi ritrovarsi nella condivisione delle giornate a Cervia.

La manifestazione che è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del COMUNE DI CERVIA, il patrocinio della REGIONE EMILIA ROMAGNA e del PARLAMENTO EUROPEO, patrocinio e collaborazione di APT SERVIZI Emilia Romagna, è ideata e diretta da FeDa srl, È Culturalmente Aps e Italy Eventi e Comunicazione, è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Darsena del Sale cervese. Alla presentazione dell’evento MICHELA BRUNELLI assessore agli eventi del Comune di Cervia, CESARE ZAVATTA assessore alla cultura del Comune di Cervia, RENZO ZOFFOLI AD di Cervia Turismo, ELISA DEO sindaco di Galeata, MARCELLO PIRINI vice sindaco di Gambettola, BRUNO MOLEA presidente nazionale AICS, DANIELE BARONIO ideatore e direttore artistico del Festival, TONINO BERNABÈ presidente di Romagna Acque, ALESSANDRA GOTINI Responsabile Commerciale START ROMAGNA, RENATO LOMBARDI operatore culturale di Cervia, PIETRO CARUSO giornalista e saggista oltre a rappresentanti delle istituzioni, associazioni ed enti e tutti i protagonisti dell’evento

“Salutiamo con soddisfazione la nona edizione del Festival della Romagna – saluta l’assessore regionale Andrea Corsini – Il piacere di ritrovarsi, filo conduttore di questa edizione, è un auspicio culturale e turistico, che attraverso un programma ampio e vario rappresenta aspetti importanti dell’identità romagnola di ieri e di oggi. Il Festival si candida ad essere una esperienza turistica, avendo, le espressioni artistiche e culturali della Romagna, un ruolo sempre più importante per la valorizzazione e la promozione del territorio. Con il Festival iniziano gli eventi di una ricca estate da vivere intensamente e con lo spirito romagnolo”.

“Ritrovarsi al Festival è regalarsi momenti di cultura con mostre, incontri, momenti di arricchimento e conoscenza unici, vissuti con i protagonisti del mondo dello spettacolo, artisti, giornalisti, poeti che hanno fatto della loro romagnolità un vanto a livello nazionale ed internazionale. – dichiara Daniele Baronio ideatore e coordinatore del Festival – Regalatevi il divertimento, con una barzelletta, della satira, una poesia dialettale o buona musica, dal folk ai cantautori, unendo generi che metteranno al centro l’essere romagnoli in ogni genere musicale. Al festival finalmente si balla, ogni serata propone un genere diverso, un divertimento collettivo un ritrovarsi per il piacere di stare insieme”.

“Come Amministrazione siamo onorati di ospitare anche quest’anno il Festival della Romagna – saluta Michela Brunelli assessore agli Eventi del Comune di Cervia – Si tratta di un momento fondamentale per noi, perché ci consente di riscoprire e proporre ai nostri turisti i valori che hanno reso grande questa terra. Anche quest’anno, nel cuore di Cervia, potremo assistere ad un programma ricco di iniziative e di proposte legate alle nostre tradizioni e di questo non possiamo che ringraziare Fe.da. srl per l’ottimo lavoro svolto”. “L’Amministrazione Comunale prosegue con soddisfazione la duratura collaborazione con il Festival della Romagna. Un evento che esalta le nostre tradizioni e le nostre eccellenze e che fa di Cervia, tutto il periodo della manifestazione, il punto di riferimento di un intero territorio” aggiunge Cesare Zavatta assessore alla cultura del comune di Cervia.

“Giunta alla sua nona edizione il Festival della Romagna si qualifica sempre di più come espressione del territorio e desta grande interesse per quanto riguarda i contenuti culturali e di spettacolo. – afferma Renzo Zoffoli AD di Cervia Turismo – Riconosciamo grande merito agli organizzatori di Fe.da. srl perché all’interno della manifestazione vi sono sempre grandi novità, non solo dal punto di vista della programmazione, quanto piuttosto dell’apertura al territorio, ad altri grandi eventi, come ad esempio lo scambio culturale con il Carnevale della Romagna di Gambettola. Grande apprezzamento quindi da parte di Cervia Turismo, che dalla prima edizione collabora e sostiene gli organizzatori e le attività del Festival”.

Programma Festival della Romagna 2022

MAGAZZINI DEL SALE – LE MOSTRE

TOUROPERATOR – Attraverso le sue opere, realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti, Massimo Sansavini racconta il dramma delle migrazioni del XXI secolo

A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA – Presentazione ed esposizione a cura degli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì coordinati dal Prof. Mario di Cicco, Carlo Cavina, Franco Zambonelli in collaborazione con il Comune di Galeata

GENTI DI ROMAGNA – A cura di Stamperia Pascucci 1826 con disegni di Romano Buratti

ROMAGNA ARTISTICA – Mostra di ceramiche d’autore

ARREDI ANTICHI DELLA ROMAGNA – In mostra una selezione di arredi antichi della Romagna che raccontano gli stili, la moda e la storia di questa terra a cura dell’antiquario Emporio delle Passioni di Montaletto di Cervia.

LA BOTTEGA DEL CARNEVALE – L’arte dei carristi di Gambettola a cura dell’Associazione Gambettola Eventi e del Comune di Gambettola

PIAZZA GARIBALDI – GLI SPETTACOLI

17 giugno Ore 21,30 – LA ROMAGNA IN MUSICA: balere, night, dance, performance ROBERTO & ROSSANO di ENERGIA ALTERNATIVA LIVE BAND

18 giugno Ore 21,30 – ROMAGNA SOUND: Marcello Pieri & friends – serata anni ’90

19 giugno Ore 21,30 – “LE STELLE DI ROMAGNA» ospite d’onore Roberta Cappelletti “La Regina della Romagna” e Orchestra Claudio di Romagna / Danza: «CARTOLINE DAL MONDO… si riparte dalla Romagna!» Ettore Fantini Ass. KTITERION – Officina dei sogni – presenta Pier Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza

Premio Romagna_sez. Letteratura a Davide Rondoni

TORRE SAN MICHELE & MAGAZZINI DEL SALE – GLI INCONTRI