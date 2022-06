Lido di Classe Festival 2022: iniziata la rassegna estiva di spettacolo ed intrattenimento

Sono le stelle il simbolo del Lido di Classe Festival 2022, la kermesse serale ricca di appuntamenti organizzata dal Comitato Cittadino in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Albergatori di Lido di Classe. Il Festival è articolato in serate a tema ad ingresso libero che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e agosto sul palco di Piazza Caboto, rivolte ai diversi target presenti. L’organizzazione tecnica e artistica del Festival è a cura di Top Service di Forlì.

La prima serata che ha aperto il programma – ieri sera 10 giugno – è stata dedicata ai più piccoli, appuntamento fisso di ogni venerdì sera fino al 19 agosto. L’area viene allestita con giochi di legno, tappeti e laboratori di pittura a cura dell’Associazione Stelle Volanti, Giochi Itineranti.

A seguire, ogni mercoledì dal 6 luglio fino al 17 agosto sarà dedicato alla Romagna: dalla cultura, alla tradizione musicale. Sul palco il 13 luglio ci sarà anche Mirko Casadei che, assieme al giornalista Marco Viroli, presenterà e racconterà il suo libro “Il figlio del Re: Storia e storie di Raoul Casadei”, omaggio al grande Raoul e alla sua carriera.

Ogni giovedì dal 7 luglio fino al 18 agosto ospiterà la Stand Up Comedy: Lido di Classe ride con ospiti quali Max Pieroboni di “Zelig”, Pietro Sparacino delle “Iene” e ancora Domenico Lannutti, il Duo Torri, Enrico Zambianchi, Andrea Vasumi e Duilio Pizzocchi. Una kermesse che porta sul palco giovani emergenti e affermati professionisti.

Infine, ogni sabato a partire dal 9 luglio fino al 20 agosto, ospiterà cover band musicali come i Magic Queen, con sonorità che spazieranno dagli anni ‘70/’80 a quelle irlandesi o a quelle più rock con protagoniste giovani realtà musicali della zona.

Ci saranno anche tre serate speciali a partire dai “Buskers” che si esibiranno il 2 luglio per la notte Rosa, proseguendo con un concerto a firma “Spiagge Soul” il 5 agosto, e in occasione della Notte di San Lorenzo, lo spettacolo verrà dal cielo: i classici fuochi d’artificio celebreranno l’estate e le stelle.

“Il Lido di Classe Festival nasce dalla voglia di rinnovare l’offerta di intrattenimento per i residenti e per i turisti, offrendo loro la possibilità di godersi a pieno il Lido in modo divertente e spensierato senza per forza doversi spostare in località limitrofe” ha dichiarato Cristina Garoia, Presidente del Comitato Cittadino.

“Il progetto è nato dalla sinergia di Comitato Cittadino, Pro Loco e Associazione Albergatori che unendo le forze e grazie al supporto fondamentale del Comune di Ravenna, sono riusciti a coinvolgere albergatori, bagnini, commercianti, ristoratori, Istituti di Credito, agenzie immobiliari al fine di creare un Festival di qualità, per dare un messaggio positivo di riqualificazione della nostra località, anche dal punto di vista dell’offerta dell’intrattenimento serale” conclude Garoia.