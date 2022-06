All’azienda Baldini di Cotignola iniziano gli eventi MAIS

La stagione 2022 inizia lunedì 13 giugno, si riparte con grosse aspettative perché tanti affezionati frequentatori delle serate immerse nel verde della campagna tra Lugo e Cotignola hanno già prenotato un posto in prima fila.

Mais APS è una associazione che da diversi anni ha realizzato una location veramente stravagante dove ritrovarsi al fresco e in mezzo al verde, tra un drink e qualcosa da spizzicare (hamburger e patatine)… a farla da padrone è la buona musica proposta dai dj Lorenzo (Lorenz) Guerra e Glauco Calderoni, sempre attenti a riscoprire i brani che tutti amano ma che spesso dimenticano.

Una alchimia che ha portato fortuna anche nel periodo in cui avevamo grosse restrizioni, sempre attenti al rispetto delle regole, con l’unico obiettivo di divertirsi a pochi passi da casa.

Il nome arriva dai primi anni in cui la cornice era quella di una piantagione di granoturco, ma la novità è quella di utilizzare gli alberi di noce sia come ambientazione, sia come separazione delle varie zone. Il nostro chiosco realizzato con legname di recupero rilancia il messaggio che vogliamo condividere con tutti gli ospiti: più natura e più valorizzazione del territorio.

Da quest’anno è possibile affittare gli spazi anche per matrimoni e feste private, potendo contare su un’area attrezzata e già predisposta per ogni necessità.

Le serate già organizzate sono il lunedì, MAIS aperitivo musicale, come abbiamo descritto e il mercoledì, dove sarà possibile prenotare la cena con menù fisso e la parte musicale sarà affidata a Dj Mike e FornaVoice denominata Melica Sotto il cielo stellato. Info e prenotazioni: Gaetano 347 222 7323 c/o Azienda Baldini Via Testi 2 a Cotignola.