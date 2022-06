Al Fem Garden di via Rocca ai Fossi a Ravenna, La linea del colore, per riflettere su decolonialità e intersezionalità

Il Fem Garden di via Rocca ai Fossi 20 – il giardino dell’ex Sert che la Casa delle Donne ha riqualificato e aperto alla cittadinanza, grazie ad un patto di collaborazione siglato con il Comune di Ravenna – riapre le porte per la stagione estiva con l’evento “La linea del colore”, organizzato per sabato 18 giugno, dalla mattina alla sera.

Una giornata di riflessioni su genere, razza e (de) colonialità: la violenza del passato coloniale è ancora un rimosso nel nostro Paese e ha avuto specifiche connotazioni di genere. Se ne discuterà assieme a relatrici esperte, per cercare di liberarsi dalle lenti coloniali che non ci accorgiamo nemmeno di portare.

L’evento è diviso in due parti: alla mattina si discuterà di decolonialità, attraverso i contributi di Elettra Stamboulis, Liliana Ellena e Maria Pia Guermandi, che poi condurranno con le partecipanti dei gruppi di discussione; nel pomeriggio, dopo una pausa pranzo autogestita, si parlerà di intersezionalità, assieme a Marie Moïse, Angelica Pesarini e Ndack Mbaye.

Il titolo dell’iniziativa prende spunto dalle teorie di Edward Burghardt Du Bois, scienziato sociale afroamericano, che tra ‘800 e ‘900 individua nella “linea del colore” appunto, il costante divario che separa le opportunità e le prospettive dei bianchi da quelle dei neri. Siamo entrate da più di vent’anni nel XXI secolo e il mondo è ancora diviso da questa linea, che si sposta in base agli interessi delle classi dominanti, definendo i posizionamenti sociali e i privilegi.

IL PROGRAMMA

Mattina – dedicata alla decolonialità

Come superare l’ideologia coloniale che continua ad operare nel nostro presente. Ci riguarda perché agisce nella costruzione del senso comune, che non è neutro, ma frutto di rapporti di potere. Agisce nel sistema educativo, nell’uso del patrimonio culturale, nello spazio pubblico e istituzionale. Come possiamo liberarcene? Sperimentando pratiche di “alleanza” femminista consapevole.

Ore 9.30 – accoglienza (caffè, distribuzione materiali, saluti)

Ore 10 – relazioni di:

– Elettra Stamboulis “Le alleate. Come essere “amiche speciali” nei processi educativi”

– Liliana Ellena “Smontare la nostra innocenza: femminismo e colonialità”

– Maria Pia Guermandi “Il patrimonio culturale come strumento di potere coloniale e di resistenza decoloniale”

Ore 11.15 – ciascuna relatrice conduce un gruppo di lavoro, confronto e discussione sui temi affrontati nella relazione

Ore 12.30 – restituzione del lavoro dei gruppi in plenaria.

Pomeriggio – dedicato all’intersezionalità

È ancora possibile pensare al genere come ad una categoria isolata o invece va pensata in connessione con altri sistemi di potere e oppressione, come razza, classe, ma anche orientamento sessuale, specie, disabilità? Il femminismo intersezionale è uno slogan o un modo più autentico di osservare la realtà? Il concetto di intersezionalità deve molto alla storia del femminismo nero e antischiavista.

Ore 16 – relazioni di:

– Marie Moïse “Le fortune dell’intersezionalità. Una genealogia critica”

– Angelica Pesarini “Dal corpo alla razza”

– Ndack Mbaye “Crimini d’odio. La razza dentro e fuori lo Stato di diritto”

Ore 17,15 – laboratorio in 3 atti diretti da Marie Moïse, Angelica Pesarini, Ndack Mbaye.

LE RELATRICI

Elettra Stamboulis, docente e dirigente scolastica, è scrittrice, sceneggiatrice e curatrice di mostre d’arte ed eventi culturali. Collabora con numerose testate.

Liliana Ellena, storica post-coloniale, si è occupata di colonialismo e fascismo da una prospettiva femminista e ha studiato i movimenti delle donne in un’ottica transnazionale.

Maria Pia Guermandi, archeologa, responsabile di progetti europei sulle politiche del patrimonio, è autrice di molte pubblicazioni, fra cui Decolonizzare il patrimonio. L’Europa, l’Italia e un passato che non passa (Castelvecchi, 202).

Angelica Pesarini, sociologa, ricercatrice e docente. Si occupa di razza, genere, identità e cittadinanza nell’Italia coloniale e post-coloniale. Ha pubblicato diversi saggi e articoli. Conduce seminari e workshop.

Marie Moïse , ricercatrice e attivista in ambito femminista e antirazzista. Lavora a progetti di mutualismo femminista e cura della comunità. E’ traduttrice e autrice, collabora con l’Università di Roma La Sapienza.

Ndack Mbaye , attivista, autrice e consulente legale. Esperta di filosofia del diritto. Lavora come consulente legale nell’ambito del diritto d’asilo e dell’immigrazione. Scrive su razzializzazione, costruzione del corpo nero nella società, nella giustizia criminale e nella filosofia del diritto.

La partecipazione alla giornata è libera e gratuita, ma per organizzare al meglio l’accoglienza e lo spazio è richiesta la conferma della partecipazione, inviando una mail a casadelledonneravenna@gmail.com.