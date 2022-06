Cotignola: comincia “Fuori centro”, la rassegna estiva all’aperto per tre mesi di eventi dal centro alle frazioni

Al via la nuova edizione di Fuori centro, il cartellone estivo promosso dal Comune di Cotignola, che si compone dei progetti e delle proposte dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio. Musica, cinema, teatro, libri, mostre e sport: la rassegna si protrarrà fino a settembre e gli eventi si sviluppano dal capoluogo alle frazioni; al momento è stata svelata la prima parte del programma, che riguarda i mesi di giugno e luglio.

Si inizia con CINE-giro 2022, la rassegna di cinema itinerante organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con Cineteca di Bologna e Cotignola Invita. Le proiezioni, a ingresso gratuito, di lunedì (eccetto mercoledì 22 giugno) alle 21.30, si strutturano in quattro sotto-rassegne: «Kids!», «Pasolini 100», «Made in ER» e «La consulta dei ragazzi propone». Questo il calendario: il 13 giugno Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini alla Chiesa del Suffragio, il 22 giugno Hunger games – La ragazza di fuoco di Francis Lawrence nel giardino della scuola primaria, il 4 luglio Lo chiamavano Trinità al parco Atria, l’11 luglio Versi perversi di Jan Lachauer al campo sportivo parrocchiale di Budrio, il 25 luglio The Help nel giardino della scuola primaria. La rassegna proseguirà anche in agosto.

Martedì 14 luglio alle 19 all’azienda agricola Solaroli Andrea (via Maremme 11 San Severo) per Ingranaggi festival arriva Mox, cantautore romano di origini siciliane, mentre per la festa della musica; martedì 21 giugno alle 21.30 sul palco del giardino del teatro Binario salgono Hernandez & Sampedro con il loro alternative e folk rock.

Giovedì 23 giugno dalle 19 nel giardino della Torre d’Acuto (corso Sforza) c’è la magica notte delle streghe, secondo appuntamento di La TorRe che gira, novità dell’estate cotignolese: aperitivi e dj set a cura di Cotignola invita in collaborazione con il Comune di Cotignola. Altro appuntamento venerdì 1 luglio al parco Rita Atria, sempre dalle 19, con Club Soda e dj set.

Binario Stand Up è la proposta teatrale dell’associazione Cambio Binario, in programma nel giardino del teatro Binario. Si parte giovedì 23 giugno alle 21.30 con Après comedy show: il laboratorio artistico per professionisti, nato in un noto locale di Milano, diventa spettacolo puro di cabaret, stand up, teatro canzone. Presenta Francesca Puglisi, con Corinna Grandi, Laura Formenti e Flavio Pirini. Giovedì 30 giugno, sempre alle 21.30, sale sul palco il «Miracolato» Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got talent, Zelig, Le Iene e Lol2. Entrambi gli spettacoli sono a pagamento, biglietti su Vivaticket.

Ancora musica, ma in una location insolita: venerdì 24 giugno alle 20.45 nella galleria vegetale, nei pressi della chiesa di Cassanigo (via Cassanigo 41) c’è la rassegna Elementi con Sara Berts + Nuova Superficie, a cura delle associazioni Magma e Mu e Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Aperitivo dalle 19.

Sabato 25 giungo alle 18.30 al museo Civico Luigi Varoli, sede di palazzo Sforza, inaugura la mostra «Flehmen» di Riccardo Morandi e Sasha Toli. A cura di Massimiliano fabbri e Alberto Zanchetta.

Domenica 26 giugno alle 20.30 nel giardino del teatro Binario c’è la palla al piede, spettacolo teatrale a cura di associazione Acropolis.

I grandi eventi vivacizzano il mese di luglio: dal 6 al 10 luglio attesissimo il ritorno della Festa della birra di Cotignola nel parco Vassura (via Dante Alighieri), a cura di associazione Scovill, mentre dal 13 al 19 luglio c’è l’Arena delle balle di paglia, a cura di Primola Cotignola.

Anche Progetto ritmica Romagna entra nel cartellone con il saggio di fine stagione «Il lupo e le emozioni», venerdì 15 luglio (recupero in caso di maltempo sabato 16 luglio) alle ore 21.15 in piazza Vittorio Emanuele II.

Mercoledì 27 luglio alle 21 chiude la prima parte di Fuori centro la biblioteca Varoli con l’inaugurazione della little free library, accompagnata da letture con l’autore, al parco Cconti di Barbiano.

Il programma di agosto-settembre sarà reso noto nelle prossime settimane; per informazioni contattare l’Urp allo 0545 908871, mail eventi@comune.cotignola.ra.it.