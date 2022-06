Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

“La bottega come ponte che collega le filiere educative alle filiere produttive, un luogo privilegiato per lo sviluppo del rapporto con la realtà”

Questa settimana abbiamo intervistato un gruppo di studenti che ha partecipato al progetto di Scuola-Bottega. Un progetto che quest’anno, in ogni suo ambito, ha voluto approfondire alcuni obiettivi dell’Agenda 2030. Ci ha introdotto all’origine e all’esperienza di Scuola-Bottega la coordinatrice e tutor del progetto, dott.ssa Anna Graziani, poi ne è nato un dialogo interessante, che ci ha ulteriormente illuminato sull’importanza di esperienze formative che uniscono scuole e imprese del territorio: segno di una prospettiva che rende la vita più sostenibile, come indicato anche dall’Agenda.

Come è nata l’esperienza Scuola-Bottega?

“Nel 2014, in collaborazione con la Cooperativa il Faro, con cui l’Associazione Amici di Enzo, condivide scopi e percorsi. Nasce come consapevolezza di un’emergenza educativa e di un cambiamento epocale che riguarda la realtà giovanile, dopo aver visto ragazzi con difficoltà scolastiche, andare a lavorare d’estate, ed essere più soddisfatti nell’ambito lavorativo. Partendo da questa osservazione si è proposto un’opportunità di apprendimento, gratuita per le scuole e per le famiglie, in cui si offre ai ragazzi la possibilità di intraprendere un percorso cognitivo che prevede esperienze formative e lavorative presso le cosiddette “botteghe”. Queste si svolgono con cadenza settimanale durante l’arco dell’anno e in orario scolastico. Vengono realizzate all’interno di botteghe artigianali o di realtà imprenditoriali, oppure anche nelle sedi dell’associazione e della cooperativa con professionisti. Sono percorsi integrati con le attività didattiche, tanto che sia il percorso che le compresenze, vengono condivise con i docenti. Alla fine dell’anno viene data una valutazione sull’attività sia dai tutor educativi che dai professionisti e, poi, viene condivisa con i docenti. La bottega prevede la presenza di un maestro, ovvero il tutor aziendale, anche se a volte si tratta del professionista stesso, e di un tutor con esperienza educativa. La bottega vuole essere un ponte che collega le filiere educative alle filiere produttive, poiché sono le une necessarie alle altre ed è un luogo privilegiato, per lo sviluppo del rapporto con la realtà. A partire dall’anno scolastico 2017-2018, sono state attivate anche “botteghe di eccellenza”, botteghe anche per chi eccelle a scuola, come la bottega di grafica: questo perché anche chi ottiene risultati migliori è chiamato a conoscere se stesso e la realtà per poter essere realmente protagonisti del mondo. La Scuola Bottega inizia per tutti i partecipanti, selezionati dalle scuole, con un percorso di orientamento per capire qual è il metodo che è alla base della Scuola Bottega. Quest’anno, in questa prima parte, abbiamo fatto un approfondimento su alcuni goals dell’Agenda 2030.”

Quali sono queste botteghe?

“Le botteghe che abbiamo attivato quest’anno, per più di trenta ragazzi, sono la Bottega della Panificazione, Pasticceria, Ristorazione che si è svolta presso la sede dell’associazione Amici di Enzo e della cooperativa il Faro, in collaborazione con il prof Claudio Emiliani, Angela Bazzocchi, Gabriele Donati, gli chef Stefano Tugnoli, Sabino Mazzone, Lucio Brancato e Ivan Milani mentre le scuole che vi hanno partecipato sono l’Istituto Comprensivo Guido Novello di Ravenna, l’Istituto Comprensivo Intercomunale n.1 di Ravenna-Cervia. È stata attivata la Bottega Viticola di Macinazione di Cereali, svolta presso le aziende BellaVista e Molino Benini, a cui hanno partecipato gli studenti dell’ITAS L. Perdisa, ovvero dell’Istituto Tecnico Agrario. Per gli studenti del liceo artistico Nervi-Severini abbiamo attivato la Bottega dei Murales che si è svolta in collaborazione con il writer Dennis Corbelli. Per gli studenti dell’Istituto Tecnico Geometri Morigia e del liceo artistico Nervi-Severini, è stata attivata anche la Bottega di Grafica e Progettazione, la Bottega dell’Arte, in collaborazione con il graphic designer Diego Merlo. Si è continuato con la Bottega dell’Attualità, UPpunto, in collaborazione con la professoressa Silvia Bezzi, la giornalista Laura Aldorisio e Ravenna Notizie. Infine, abbiamo attivato la Bottega del Digital Marketing in collaborazione con il digital marketing manager Gianvito Piegari, con il quale è stato realizzato un sito web.”

Oltre al feedback dei ragazzi, che sappiamo essere positivo, qual è il feedback delle varie personalità aziendali?

“È stato sicuramente un percorso molto positivo, tant’è che uno degli chef che ha partecipato alla bottega di Panificazione, Pasticceria e Ristorazione, ha evidenziato la positività di tutto questo cammino, anche durante l’evento finale realizzato presso l’Aula Magna del Perdisa. Tutti i tutor aziendali si sono messi all’opera non solo per insegnare delle competenze tecniche, ma si sono realmente affiancati ai ragazzi, accompagnandoli con il fine di capire quello che stavano facendo e condurli a vedere il valore insito di ogni cosa, attraverso la loro passione. Professionisti e tutor, sono un pilastro fondamentale delle botteghe, insieme ai ragazzi. Attraverso i giovani gli adulti imparano a guardare i bisogni più profondi della realtà e sono sfidati ad uscire dal loro saputo, per intraprendere sempre strade nuove. Si fa un viaggio insieme a loro, tramite tutto ciò che accade. Il metodo della Scuola – Bottega è proprio questo, conoscere la realtà, tramite l’apprendimento sul campo.”

Ci sono degli obiettivi o delle speranze ulteriori rispetto a quanto si è raggiunto finora? Ci sono nuovi progetti?

“Sicuramente si può sempre fare di più e meglio. Adesso ricominciamo la programmazione del nuovo anno scolastico, però l’intento è sempre quello di aiutare a rendere ognuno protagonista di quello che fa.”

Chiara e Giulia, in che cosa consiste la bottega di cui fate parte?

“Consiste nella riqualificazione di alcune zone ‘abbandonate’ di Ravenna e dintorni. Subito ci hanno fatto aprire gli occhi per guardare quello che ci circondava e per scegliere un luogo che secondo noi poteva essere riqualificato. Dopo, abbiamo presentato i luoghi scelti e le nostre idee, dividendoci in tre gruppi, ognuno composto da tre persone, una dell’Artistico e due del Geometri. Ogni gruppo ha scelto un luogo da riqualificare, che sono: il Pavaglione di Lugo, una zona di Porto Corsini e una parte di una valle di Marina Romea. Abbiamo poi creato un catalogo dove abbiamo illustrato la riqualificazione del posto secondo le nostre idee, inserendo i disegni dei ragazzi dell’Artistico e alcune illustrazioni fatte dai ragazzi del Geometri, come quelle dei programmi utilizzati.”

Qual è stato il motivo per cui avete deciso di unirvi alla Scuola-Bottega?

Chiara – “Principalmente perché alcune persone che hanno partecipato negli anni scorsi, me ne hanno parlato molto bene e sarebbe stata comunque un’esperienza che avrei voluto fare per conoscere più me stessa e mettermi un po’ in gioco. Alla fine, ho raggiunto questi obiettivi, anche solo se penso di aver imparato a parlare in pubblico, a collaborare meglio in squadra o ad aver conosciuto in modo più profondo alcune persone.”

Giulia – “Ho scelto di fare Scuola-Bottega un po’ per pubblicità e un po’ per imparare a lavorare in gruppo, ascoltando l’opinione di un’altra persona, attraverso la quale un lavoro può essere fatto in modo migliore.”

Secondo voi, qual è il punto di forza della Scuola-Bottega?

“Il punto di forza è il fatto che non siamo obbligati a fare quello che ci dicono gli insegnanti. A scuola, infatti, viene dato un progetto, delle indicazioni, delle istruzioni che occorre seguire, lettera per lettera; invece nella Scuola-Bottega si ha sicuramente una base da cui partire, ma poi si è liberi di creare in diversi modi, per esempio eravamo liberi di utilizzare il programma che ci interessava e di scegliere come farlo.”

In che modo la grafica incontra gli obiettivi dell’agenda 2030?

“Perché il catalogo è un libro che possono leggere tutti, in cui abbiamo inserito la riqualificazione, il pianeta e l’unione che prevede l’Agenda 2030. Quindi ci siamo impegnati per fare qualcosa che le persone possono sfogliare, leggere, capire rispetto all’Agenda. I progetti che abbiamo realizzato alla fine si concentrano molto sull’ecologia e la sostenibilità.”

Che idea c’è alla base del murale?

“Anche qui siamo partiti dagli obiettivi dell’Agenda. Nella fase di brainstorming, quella dell’orientamento, sono stati affrontati quasi tutti, poi secondo la sensibilità di noi ragazzi abbiamo scelto quelli che più li avevano colpiti. Alla fine, sono stati presentati due bozzetti all’Asl di Ravenna (committente del progetto). In quello scelto ci sono un sacco di mani diverse che si intrecciano. Ci siamo accorti infatti che alla base anche degli obiettivi c’è l’uomo, che tutta l’umanità deve collaborare affinché il mondo che ci ospita sia migliore per tutti.”

Qual è la parte più bella, che più vi rimarrà, di questa esperienza?

Chiara – “Sono riuscita a conoscere me stessa più di prima, mi sono messa in gioco, ho scoperto lati che nemmeno conoscevo. A scuola facciamo dei lavori di gruppo ma non è mai emerso uno spirito di collaborazione del genere, in cui sebbene in tanti si è riusciti a incastrare le varie idee accettando opinioni e consigli di persone estremamente competenti.”

Giulia – “A me è piaciuta molto la parte finale, in cui vedi che dal bozzetto, dalle idee sparse, nasce il vero frutto del lavoro, cosa che a scuola non avviene. Rimane un file sul computer e ciao. Qui nasce invece un concreto catalogo da sfogliare.”

In cosa consiste la figura del tutor educativo?

“È una figura sempre presente durante tutto il lavoro. C’è una parte iniziale che sembra per forza sterile, in cui se non si vede l’obiettivo talvolta ci si disperde. Il tutor aiuta a cogliere i nessi tra quelli che sono i desideri e la realtà, tenendo viva la passione che spesso viene sorpassata dalla noia e dall’incertezza.”