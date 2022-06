Tre giorni di musica rock, punk e prog a Palazzo San Giacomo Russi il 26, 27 e 28 agosto a cura di Ziggy e Mei

Il 26, 27 e 28 agosto a Palazzo San Giacomo a Russi si terrà una tre giorni del nuovo rock italiano. Il 26-27 agosto ci sarà il Punk Rock Weekend – Ziggyfest, 2 giorni di musica, con le migliori band del panorama punk e rock. Il 28 agosto ecco il Festival Beat, Prog & Rock a cura del Mei con la Festa dei 50 anni della Guercia Figura Goffa, gli storici Arancia Meccanica e Favole & Veleno. Festival a cura del MEI in collaborazione con Classic Rock on Air. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Sindaco di Russi Valentina Palli, l’organizzatore Nicola Fabrizio dello Ziggy Fest con il Punk Rock Weekend e Giordano Sangiorgi del MEI per il ProgFest.

26 e 27 agosto – Punk Rock Weekend – Ziggyfest

Apertura cancelli ore 15:30. Inizio Concerti ore 16:30. Con Area Ristoro, Area Chill e Area Bimbi. Biglietti in prevendita da fine giugno su Dice e Diy Ticket. La line up completa verrà annunciata il 21 giugno. Faranno parte del Festival alcuni gruppi come Talco, Persiana Jones, The Oppressed, Bull Brigade, Nabat, Raw Power e Klasse Kriminale.

Talco – Gruppo patchanka/ska punk italiano formatosi a Marghera nel 2004. Parlando dei Talco è facile pensare ad una strada, che, allungandosi costantemente, arriva sempre più lontano fino a non vederne la fine, una strada che ormai la band percorre da 18 anni. Un fulmine a ciel sereno nel panorama punk/ska italiano. I Talco hanno conseguito un successo talmente ampio che sono diventate una delle punk-ska-folk band più famose in Europa.

Persiana Jones – Band culto della scena, ska punk italiana, formatasi nel febbraio del 1988, Nati per gioco, si distinguono oltre che per essere tra i primi a cantare in italiano, ai tempi lingua inusuale per i gruppi alternativi italiani legati all’inglese, soprattutto per i loro show carichi di ironia e divertimento[2], dove il concerto è un pretesto per fare festa.

The Oppressed – Gruppo Skinhead Oi! antifascista capostipiti del movimento S.H.A.R.P. britannico ed europeo. La band viene formata a Cardiff da alcuni giovani musicisti skinheads nel 1981. Il fondatore fu Roddy Moreno, il cantante del gruppo, che durante la sua carriera si espresse molte volte contro il razzismo ed il nazismo, tramite le sue canzoni, durante i concerti, le interviste e distribuendo volantini[1]. Il gruppo ha inoltre stabilito dei contatti con altre organizzazioni antifasciste, come l’Antifa. Moreno è inoltre un sostenitore del Cardiff City Football Club, come tra l’altro si evince da molte sue canzoni.

Bull Brigade – Sono da ritenersi la nuova voce che si erge dalle strade di Torino e che continua la tradizione Punk/Hc Italiana, tra i fautori della rinascita del genere nonostante i 20 anni di attività.

Nabat – Gruppo storico Oi! Skinhead nato a Bologna nel 1979, con più di 40 anni di attività con innumerevoli concerti ed album prodotti.

Raw Power – Gruppo hardcore punk formatosi nel 1981 a Poviglio, piccolo comune della bassa reggiana. Il gruppo è considerato una delle band di punta della scena hardcore italiana dagli anni ottanta ad oggi.

Klasse Kriminale – Formatisi a Savona nel 1985. La loro musica è una miscela di sonorità Oi!, punk rock, ska e reggae. I loro testi trattano principalmente di lavoro, disoccupazione, droghe, società dei media, vita di strada e divario generazionale.

28 agosto – Festival Beat, Prog & Rock a cura del Mei

Inizio concerti ore 17:30. Con Area Ristoro, Area Chill e Area Bimbi. ProgFest di domenica 28 agosto sarà grande Festival alle radici del rock organizzato dal MEI, per i 50 anni della Guercia Figura Goffa, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti quali Arancia Meccanica e Favole & Veleno e l’apertura con Roger & Clòan con la guest Gian Pieretti il Bob Dylan italiano. L’evento a ingresso gratuito sarà dedicato ai 50 anni della storica rock prog beat band di Russi Guercia Figura Goffa che ha visto poi spiccare il cantautore Vittorio Bonetti e alla figura di uno dei promoter beat del territorio ravennate noto a livello nazionale il faentino Eddie Ponti, promoter, conduttore radiofonico, giornalista, presentatore e omaggiato a Roma in questi giorni alla mostra per i 50 anni di Villa Pamphili.