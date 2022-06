“E ‘l modo ancor m’offende”: da Francesca a Giulia, dieci vittime di femminicidio raccontate da Maria Dell’Anno. Se ne parla a Russi

Questa sera, martedì 14 giugno, alle ore 20.30 presso il Giardino della Rocca “T. Melandri”, in via Don Minzoni, a Russi, si terrà l’evento “E ‘l modo ancor m’offende”, organizzato dall’associazione Linea Rosa insieme al Comune di Russi.

“E ‘l modo ancor m’offende” è anche il titolo del libro di Maria Dell’Anno che verrà presentato per l’occasione, in compagnia del moderatore Pier Giorgio Carloni coordinatore di Ravennanotizie e con l’intervento dell’avvocata Cristina Magnani di Linea Rosa e Presidente del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. Durante la serata verranno letti alcuni brani del volume a cura del gruppo “le Faville” e da Italo Balducci.

“E ‘l modo ancor m’offende” è una raccolta di 10 racconti dedicati a donne vittime di femminicidio, uccise da uomini che dicevano di amarle, mariti, ex mariti, fidanzati ed ex fidanzati: i racconti sono scritti in prima persona, quindi sono le stesse donne a raccontare la propria vita e la propria morte, la loro versione dei fatti. Sono donne che hanno rivendicato la propria libertà, la libertà di decidere della propria vita, la libertà di dire no, e che sono state punite per questo.

Pur essendo elaborazioni narrative, i racconti si basano su un attento lavoro di ricerca di informazioni e notizie apparse sulla stampa, nelle sentenze processuali e/o riportate in altri studi, nonché in alcuni casi sulla diretta testimonianza dei familiari delle vittime personalmente contattati/e dall’autrice.

Maria Dell’Anno, che sarà presente alla serata, è giurista, criminologa e soprattutto scrittrice. Solo quando scrive sente che sta facendo ciò per cui è nata. Da alcuni anni studia e scrive sulla violenza maschile contro le donne, dopo essersi formata in due centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. Crede fermamente che solo un profondo cambiamento culturale potrà mettere la parola fine a questa perfida forma di violenza. Ha pubblicato i romanzi “Troppo giusto quindi sbagliato” (Ed. Le Mezzelane, 2019), “Fuori tempo” (Ed. Eretica, 2021), e i saggi “Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima” (Ed. LuoghInteriori, 2019), “Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio” (Ed. LuoghInteriori, 2021). Ha vinto vari premi letterari e suoi racconti sono pubblicati in antologie. Scrive articoli su NoiDonne.org e Filodiritto.com.

“Ho voluto dar voce alle donne. – così introduce il libro la stessa autrice – Ho voluto restituire loro quella voce che gli uomini che dicevano di amarle hanno condannato al silenzio. Ho voluto raccontare la loro versione della storia. E sono voluta partire proprio da una voce che tutte e tutti abbiamo ascoltato, pur senza comprendere di cosa ci stava parlando. […] È per restituire alle donne la dignità strappata loro dalla violenza che ho voluto scrivere questi racconti. È per restituire e restituirci la loro visione della vita e del mondo in cui hanno vissuto. È per restituire a chi ha voluto loro davvero bene ancora un pezzetto della loro figlia, mamma, amica, sorella.”