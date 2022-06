Prosegue la mostra Inani, manufatti di Loris Zini e immagini a cura del Circolo Fotografico Massese

Il Circolo Fotografico Massese è decisamente soddisfatto della serata inaugurale della mostra INANI. I manufatti di Loris Zini e le immagini a cura del Circolo Fotografico Massese, dello scorso venerdì 10 giugno.

“É questa la prima mostra di Loris Zini, accolta con entusiasmo da tutti i presenti; certamente molti erano gli amici, ma confidiamo nel passaparola di tutti coloro che hanno apprezzato la capacità, la creatività e la singolare personalità di un artista schivo, ma assolutamente divertente, dalla battuta pronta e ricco di umanità. Le opere esposte ben si sposano con le immagini scattate degli autori Cristina Baroncini, Carla Bergami, Maurizio Callegati, Vittorio Corsini, Gisella Finotello, Patrizia Ghiradini, Daniela Zanotti, tutti soci del Circolo Fotografico Massese, offrendo una visione di insieme armonica, multidisciplinare, integrata” spiegano dal circolo.

La mostra INANI. I manufatti di Loris Zini e le immagini a cura del Circolo Fotografico Massese, titolo che richiama i nani famosi da giardino, si potrà ancora ammirare in occasione delle Feste Mercato 2022 di Massa Lombarda, nelle serate di venerdì 17 e 24 giugno dalle ore 20.30 alle ore 23.00, presso la sede del circolo in via Aurelio Saffi n. 4. Vi aspettiamo, non mancate! L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Massa Lombarda.

Per informazioni tel. 340 281 5341 / e-mail mauriziocalu@libero.it / FB Circolo Fotografico Massese