Tutti i film della settimana al parco delle Cappuccine per “Bagnacavallo al cinema”

È cominciata una nuova intensa settimana per la trentottesima edizione della rassegna cinematografica estiva “Bagnacavallo al cinema”, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune e in programma fino al 4 settembre al parco delle Cappuccine per 87 serate consecutive di film.

Le pellicole in proiezione nei prossimi giorni sono martedì 14 giugno “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo, mercoledì 15 “Spencer” di Pablo Larrain e giovedì 16 “Gli occhi di Tommy Faye” di Michael Showalter. Il fine settimana comincerà venerdì 17 con “Full time – Al cento per cento” di Eric Gravel per proseguire sabato 18 con “Finale a sorpresa” di Mariano Cohn e concludersi domenica 19 con “Ennio” di Giuseppe Tornatore, dedicato a Ennio Morricone (in replica lunedì 20).

Nel prosieguo della stagione verrà poi proposta una selezione dei migliori film della stagione cinematografica, oltre ad alcune novità in uscita: “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “Madres Parallelas” di Pedro Almodovar, “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, “Lightyear – la vera storia di Buzz” di Angus Mclane, “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, con la usuale, particolare attenzione per i film d’essai e il cinema italiano. Oltre ai film torneranno gli incontri di “Accadde domani” in collaborazione con Agis e Fice – Emilia-Romagna, con tra gli ospiti anche Elio Germano, che sarà a Bagnacavallo il 2 luglio. Le proiezioni hanno inizio alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6.

L’illustrazione della rassegna è a cura di Allissand, nome d’arte della giovane illustratrice Alessandra Bruni.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Per informazioni: 351 8443876- cinemabagnacavallo@gmail.com – www.arenabagnacavallo.it. Facebook: Bagnacavallo al cinema. Instagram: arenabagnacavallo