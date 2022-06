A Marina di Ravenna torna la rassegna “Libri sotto il faro”: si parte con il giallista Riccardo Landini e “La strana morte di Alessandro Cellini”

Parte oggi, giovedì 16 giugno, e si chiuderà il 4 agosto l’edizione 2022 della rassegna “Libri sotto il faro”, che per sette giovedì porterà nel giardino del Bar Timone – in via Molo Dalmazia 63 a Marina di Ravenna, a pochi passo dal faro – libri e autori. Un incontro a settimana, dunque, fatta eccezione per giovedì 7 luglio, quando si è preferito evitare la concomitanza con il Jova Beach Party. Gli incontri avranno inizio alle 21 e saranno a ingresso gratuito. Anche quest’anno sarà possibile cenare al Timone (informazioni e prenotazioni: 0544 530585).

A inaugurare la rassegna sarà, giovedì 16 giugno, il giallista Riccardo Landini, da pochi giorni nelle librerie con La strana morte di Alessandro Cellini (Newton Compton) e che con Clown Bianco ha pubblicato Di morte, d’insonnia e d’altre canzoni.

Landini vive a Reggio-Emilia. Nel 2009 ha esordito nella narrativa con il romanzo E verrà la morte seconda, a cui è seguita la trilogia Il primo inganno, Non si ingannano i morti e Ingannando si impara (Cento Autori). Nel 2013 ha vinto il premio Giallo Stresa. Con Newton Compton ha pubblicato Il giallo di via San Giorgio, dove per la prima volta è comparso il personaggio di Astore Rossi, Il giallo della villa abbandonata, Il giallo del paese maledetto e La strana morte di Alessandro Cellini.

Il programma degli incontri successivi: