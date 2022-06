Al Bandito 211 arriva “Cervia Soul&Wine Festival” per 5 appuntamenti di musica e degustazioni

Al via il 25 giugno al Bandito 211 una serie di appuntamenti dove protagonista sarà in particolare la black music, con artisti nazionali e internazionali. Raffinatezze culinarie si affiancheranno a degustazioni esclusive.

Sulla scia di un’estate dove la musica si riprende i propri spazi nelle piazze e nelle spiagge, Spiaggia Bandito 211 di Cervia segue il mood e annuncia l’originale “Bandito Cervia Soul&Wine Festival” realizzato in collaborazione con il “Milano Marittima International Jazz Festival”.

Cinque concerti con cena rigorosamente sotto le stelle, dove saranno protagoniste le raffinate specialità dello storico locale e la musica black per eccellenza, quella che vibra sulle note soul e jazz.

“Adoro la musica in tutte le sue forme e adoro questo genere – ha detto Alessandro Fanelli titolare di

Spiaggia Bandito 211- e l’idea di organizzare delle cene a tema con concertini in linea con un evento

importante come il Jazz in The City di Milano Marittima, ci è sembrato naturale e in linea con la volontà di

creare un festival diffuso. Ogni appuntamento prevede una cena esclusiva che inizia alle ore 20.30, con

degustazione di vini accuratamente selezionati dalle migliori cantine e inizio concerti alle 21.00 circa”