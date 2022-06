Commedia dialettale al Centro sociale La Quercia di Ravenna con “Quel che pe’ un’è brisa acsè”

Venerdì 17 giugno alle 20.30 al centro sociale “La Quercia” in piazza Medaglie d’Oro 4 è in programma la commedia dialettale “Quel che pe’ un’è brisa acsè” di Davide Grassi e Meri Malerbi, messa in scena dalla compagnia Qui de Tond.

Prima dello spettacolo, alle 19, sarà possibile cenare al centro sociale: al costo di 8 euro sarà compreso un risotto di pesce e mezzo litro d’acqua (altre bevande non incluse). Per la cena obbligo di prenotazione telefonando alla segreteria del centro sociale: 0544422228 dalle 14.15 alle 16.30 o via e-mail laquercia.segreteria@gmail.com.