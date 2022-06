Michelle Hunziker avvistata alle saline di Cervia: “Grazie ai volontari che portano avanti questa storia”

Visita alle saline di Cervia per la showgirl e conduttrice televisiva Michelle Hunziker, che ieri, 15 giugno, si trovava lì per scattare alcune foto in costume da bagno. “Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale, lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare. Oggi – scrive la showgirl svizzera sulla sua pagina Facebook – ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre!”.

Anche il sindaco, Massimo Medri, ha ringraziato sui social Hunziker per le belle parole spese per il nostro territorio.



Foto di Pierpaolo Ferreri pubblicate sulla pagina Facebook di Michelle Hunziker