Tra venerdì 17 e sabato 18 giugno visita guidata non-stop al Museo Carlo Zauli

Il 2022 vede impegnato il Museo Carlo Zauli in un intenso programma di eventi, mostre, workshop e attività per celebrare i venti anni del museo, nato a Faenza pochi mesi dopo la scomparsa del noto ceramista. E venti anni saranno raccontati in venti ore attraverso una visita guidata record tra venerdì 17 e sabato 18 giugno.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno, il Museo Carlo Zauli apre le sue porta per una visita guidata non-stop che si candida ad essere la più lunga della storia: raccontando tutto ma proprio tutto sulle collezioni del museo, sulla sua storia, sulla vita di Carlo Zauli e sulle sue tante collaborazioni. Dalle alle ore 17 di venerdì 17 giugno alle ore 8.30 di sabato 18 giugno la visita si svolgerà negli spazi del Museo Carlo Zauli; dalle ore 8.30 alle ore 11.45 di sabato 18 giugno, la visita si sposterà in città seguendo un itinerario che comprenderà il Cubo Alato della stazione ferroviaria, lo Studio Missiroli, il MIC Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, il Parco Bucci, il Piazzale Aldo Pancrazi, il Podere La Berta a Brisighella, per rientrare poi al museo alle 12.30 per il momento conclusivo. A chi seguirà la visita per intero, si assegnerà il premio che il Museo Carlo Zauli ha messo in palio per l’occasione: un’edizione limitazione zauliana.

Il Museo Carlo Zauli è aperto martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00; mercoledì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 18.00 in giorni da concordare oltre ad aperture straordinarie in occasione di tutti gli eventi. È possibile fissare visite guidate in altri orari su appuntamento. Il Museo Carlo Zauli è sostenuto da: Comune di Faenza, Regione Emilia-Romagna, AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica e Fondazione Banca del Monte. www.museozauli.it