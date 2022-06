Visita non stop al Carlo Zauli di Faenza per il ventennale del museo

In occasione del ventennale, il Museo Carlo Zauli ha ideato 20MCZ, un intenso programma per valorizzare la figura di Carlo Zauli unendolo alle sperimentazioni contemporanee attraverso mostre, eventi, workshop, e progetti realizzati in sinergia con giovanissime eccellenze, come il gruppo curatoriale sperimentale Collettivo NN.

Il prossimo appuntamento è 20 anni in 20 ore, una visita guidata record di 20 ore che si candida ad essere la più lunga della storia. Prevista per il 17-18 giugno, racconterà tutto ma proprio tutto sulle collezioni del museo, sulla sua storia, sulla vita di Carlo Zauli e sulle tante e importanti collaborazioni.

Dalle alle 17 di venerdì 17 giugno alle ore 8.30 di sabato 18 giugno la visita si svolgerà negli spazi del Museo Carlo Zauli; dalle ore 8.30 alle ore 11.45 di sabato 18 giugno, la visita si sposterà in città seguendo un itinerario che comprenderà il Cubo Alato della stazione ferroviaria, lo Studio Missiroli, il MIC Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, il Parco Bucci, il Piazzale Aldo Pancrazi, il Podere La Berta a Brisighella, per rientrare poi al museo alle 12.30 per il momento conclusivo. A chi seguirà la visita per intero, si assegnerà il premio che il Museo Carlo Zauli ha messo in palio per l’occasione: un’edizione limitazione zauliana.