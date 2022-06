Ultimi due atti della stagione primaverile del Caffè Letterario a Lugo con Manuela Piemonte e Achille Campanile

Ultimi due atti della stagione primaverile del Caffè Letterario, che, per l’ennesima volta ha ospitato grandi firme della letteratura nazionale a partire da aprile. Gli ultimi due appuntamenti sono fissati per venerdì 17 e sabato 18 giugno, rispettivamente al Chiostro della Banca del Monte di Lugo e all’Hotel Ala d’Oro. La prima delle due serate (venerdì 17 giugno) vedrà protagonista, dalle ore 21, la scrittrice Manuela Piemonte con il romanzo “Le amazzoni”. Per la serata conclusiva (sabato 18 giugno), il Caffè letterario propone una Maratona Letteraria dedicata ad Achille Campanile accompagnata dalla cena a partire dalle ore 20,30.

Manuela Piemonte è nata a Milano nel 1978. Lavora come insegnante, sceneggiatrice e redattrice e traduce narrativa e poesia dall’inglese e dallo spagnolo. Le amazzoni è il suo primo romanzo ed è in corso di pubblicazione in Francia, Paesi Bassi e Portogallo.

“Le amazzoni” racconta la vita di tre giovani sorelle durante il periodo fascista. Le protagoniste crescono indossando una divisa e con la testa rasata, ricoprendo il ruolo di operaie della dittatura in balia di regole feroci, della propaganda e di un mondo senza più genitori. Sono costrette a crescere velocemente e a lottare, a modo loro, come se fossero delle amazzoni. Attraverso una prospettiva inedita, questo racconto riporta alla luce un pezzo di storia dimenticato, ricordando allo stesso tempo chi in epoca passata ha combattuto per ottenere una vita diversa.

La Maratona Letteraria prevede la lettura di brani tratti da “Vite degli uomini illustri” dello scrittore umorista Achille Campanile. Si potrà cenare presso il Cortile interno dell’Hotel Ala d’Oro con un menù fisso a base di pesce al costo di 25 euro. Per quanto riguarda la cena è obbligatoria la prenotazione al seguente numero Tel 0545 22388 – 329 6817175.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it