Due ravennati nominati all’Università la Sorbona per l’impegno nella cultura

La ravennate Alessandra Maltoni, libero professionista e Galogero Galletta geologo italiano che da anni lavora in Francia, saranno nominati all’Università la Sorbona per l’impegno nella cultura con diploma accademico, encomio e premiati con una pregevole Targa accademica euromediterranea delle arti il 24 e 25 giugno 2022 a Parigi Saint Germain De Pres.

Alessandra Maltoni sarà premiata per il suo saggio sulla chiesa di San Giovanni Battista, scritto in tempo di pandemia per i 100 anni di sua nonna Iolanda: “La chiesa della cipolla a due passi da Dante”