I 100 Cellos hanno invaso Ravenna, letteralmente. Non solo con gli eventi di Cellolandia in questi giorni nel calendario del Ravenna Festival, ma anche con un vero e proprio flash mob in centro storico, questa mattina.

Al termine del concerto al Refettorio del Museo Nazionale, i 100 Cellos hanno percorso in gruppo via Via San Vitale e Via Cavour fino a raggiungere Piazza del Popolo, dove hanno eseguito alcuni brani, guidati da Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, ovviamente emozionando e incantando coloro che casualmente si sono trovati in piazza, poco dopo mezzogiorno.

E, il caso ha voluto, che in Piazza del Popolo proprio in quel momento, si trovassero anche due novelli sposi appena scesi dal Municipio, che hanno molto apprezzato la performance ( NdR. Gli sposi erano Giorgio Bottaro, direttore generale del Basket Ravenna Piero Manetti, e Jessica Copelli).

Sabato 18 giugno, terza giornata di Cellolandia al Ravenna Festival fra il Museo Nazionale e il Teatro Alighieri.

Con le sue vaste possibilità timbriche il violoncello può sentirsi a casa su pianeti musicali diversissimi; ci si può suonare, insomma, di tutto. Se poi lo si fa imbracciare a chi ha una visione democratica e sociale della musica, chi miscela senza falsi timori il rigore delle partiture colte con l’improvvisazione, la classica con il rock, il grunge, la musica popolare…allora quello che si ottiene è un’altra straordinaria giornata a Cellolandia.

Sabato 18 giugno, alle 19, al Teatro Alighieri è il turno dell’Orchestra Notturna Clandestina, che Enrico Melozzi ha fondato nel 2015 con l’obiettivo di fare cultura fuori dagli schemi, liberando la musica classica da ogni elitarismo. Gli appuntamenti di Cellolandia sono possibili grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Domenica 19 giugno, si chiude Cellolandia

Domenica 19 giugno la giornata conclusiva di Cellolandia si inaugura alle 11 al Museo Nazionale con un duo…di famiglia: Enrico e Tiziano Guerzoni sono padre e figlio, che come GuerzonCellos offrono sorprendenti arrangiamenti di brani jazz e rock e composizioni originali in cui le influenze del XVIII secolo incontrano elementi psichedelici, folk e improvvisazione. Sempre al Museo, alle 19, l’Ensemble Filo Barocco, votato alla sperimentazione fra musica antica e musica popolare.

Alle 21, al Pala De André, la potenza del rock e gli stilemi classici della Premiata Forneria Marconi, a mezzo secolo dal loro primo album Storia di un minuto, incontrano l’inarrestabile energia dei 100 Cellos in Let’s Prog!.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org / Biglietti: posto unico 5 Euro per i concerti alle 11 al Museo Nazionale e alle 19 al Teatro Alighieri