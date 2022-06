Palazzo San Giacomo, luogo simbolico per i russiani, a cui gli abitanti del paese sono profondamente legati, ospiterà dal 18 giugno al 25 settembre la mostra Alla Natura, all’interno delle sale che negli ultimi 3 anni sono state oggetto di un attento lavoro di risanamento e restauro e che da oggi potranno accogliere eventi espositivi. Il taglio del nastro si è tenuto ieri, sabato 18 giugno, alla presenza degli artisti e delle autorità cittadine.

Natura non è una vera e propria mostra, o perlomeno non solo: «pensiamo – spiega la curatrice, Alessandra Carini – che non si possa prescindere dagli avvenimenti che tuttora, e sempre di più, attanagliano le nostre vite. Idealmente ci affidiamo a quella che, paradossalmente, potrebbe essere ciò che ci salverà: una magia, un gesto che contiene dentro di sé la speranza più genuina e primordiale».

L’opera d’arte e l’azione artistica diventano così riti propiziatori e atti sciamanici, che richiamano gli Spiriti della Natura a protezione di questo mondo ormai perduto. Sotto l’influenza dell’artista-sciamano per eccellenza Joseph Beuys e prendendo spunto dalla Psicomagia di Alejandro Jodorowsky, è stato selezionato un gruppo di artiste e artisti che per gli organizzatori rappresentano al meglio questi concetti.

Artisti in mostra: Andreco (Italia,1978), Borondo (Spagna, 1989), Daniele Cabri (Italia, 1965), DEM (Italia, 1977), Oscar Dominguez (Argentina, 1970), Gola Hundun (Italia, 1982), Monika Grycko (Polonia, 1970), Chiara Lecca (Italia, 1978), Margherita Paoletti (Italia, 1990), Joseph Beuys (Germania, 1921-1985).

La mostra sarà aperta nelle giornate di giovedì, venerdì dalle 17.00 alle 21.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Foto e video a cura di Gianni Zampaglione