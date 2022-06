Chiusura con dei romagnoli d’eccezione al Festival questa sera. Sotto la Torre San Michele, per i romagnoli in libreria, appuntamento con lo scrittore Davide Rondoni che racconterà la Romagna vista con i suoi occhi.

Alle 21.30 in Piazza Garibaldi per la serata “LE STELLE DI ROMAGNA», ospite d’onore Roberta Cappelletti “La Regina della Romagna” accompagnata dall’ Orchestra Claudio di Romagna . A Roberta Cappelletti il Premio Romagna per la lunga carriera e la valorizzazione della musica tradizionale romagnola.

Foto 2 di 2



La serata sarà intervallata dai ballerini del maestro Ettore Fantini dell’Ass. KRITERION – Officina dei sogni con : «CARTOLINE DAL MONDO …..si riparte dalla Romagna!» . Presenta Pier Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza.

Durante la serata verrà consegnato il Premio Romagna sez. Letteratura a Davide Rondoni.

Programma

MAGAZZINI DEL SALE

MOSTRE

TOUROPERATOR

attraverso le sue opere, realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti, Massimo Sansavini racconta il dramma delle migrazioni del XXI secolo

A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA

Presentazione ed esposizione a cura degli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì coordinati dal Prof. Mario di Cicco, Carlo Cavina, Franco Zambonelli in collaborazione con il Comune di Galeata

GENTI DI ROMAGNA

a cura di Stamperia Pascucci 1826 con disegni di Romano Buratti

ROMAGNA ARTISTICA

Mostra di ceramiche d’autore

ARREDI ANTICHI DELLA ROMAGNA

In mostra una selezione di arredi antichi della Romagna che raccontano gli stili, la moda e la storia di questa terra a cura dell’antiquario Emporio delle Passioni di Montaletto di Cervia.

LA BOTTEGA DEL CARNEVALE

L’arte dei carristi di Gambettola

a cura dell’Associazione Gambettola Eventi e del Comune di Gambettola

PIAZZA GARIBALDI

SPETTACOLI

19 giugno 2022. PIAZZA GARIBALDI

Ore 21,30

“LE STELLE DI ROMAGNA» ospite d’onore Roberta Cappelletti “La Regina della Romagna”

Orchestra Claudio di Romagna

Danza: «CARTOLINE DAL MONDO …..si riparte dalla Romagna!» Ettore Fantini Ass. KRITERION – Officina dei sogni

presenta Pier Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza

Premio Romagna_sez. Letteratura a Davide Rondoni

TORRE SAN MICHELE

INCONTRI

19 giugno2022

Ore 21,15 TORRE SAN MICHELE

ROMAGNOLI IN LIBRERIA

LA ROMAGNA AGLI OCCHI DI DAVIDE RONDONI

Intervistato da Pietro Caruso giornalista e saggista