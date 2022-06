Bagnacavallo, “Nel tempo” personale dell’artista Miii a Bottega Matteotti

È “Nel tempo” la personale dell’artista Miii (Mi Hee Cho) in programma presso la vetrina di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo, dal 21 giugno fino al 28 agosto. In esposizione ci sono dipinti. Con questa mostra Miii propone opere realizzate in tempi differenti, una sorta di viaggio abitato da sogni e realtà. Sono opere che danzano gioiosamente o con passi di lieve malinconia. L’emozione quindi è impressa nelle forme attraverso uno spettro di colori a volte avvolgenti e immediati, altre volte più intimi e velati.

Miii, nata in Corea dove si è laureata in Chimica, si è appassionata all’arte fin da giovane frequentando botteghe artistiche a Seul. In Italia dal 2001, ha frequentato l’Istituto statale d’arte per la ceramica Ballardini di Faenza e l’Istituto statale d’arte per il mosaico Severini di Ravenna. Sculture, ceramiche, mosaici e pitture sono la sua felicità.

Nelle sue opere c’è un contrasto voluto tra fantasia e realtà come valore fondante. Nel 2003 ha ricevuto il Premio speciale Alfredo Sila alla terza biennale Giovani scultori di Bagnacavallo, conferitole dall’Associazione Arte e dintorni. Ha all’attivo mostre personali e collettive. Lavora ed espone nel suo studio faentino: Miii Studio d’Arte.

“Nel tempo” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono organizzate da Associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26 – Bagnacavallo), con il patrocinio del Comune.