“Binario Stand Up”. La nuova stagione estiva nel giardino del Teatro Binario a Cotignola. Al via il 23 giugno

Giovedì 23 giugno riflettori accessi sulla stagione estiva Sipario 13 Summer, nel Giardino del Teatro Binario. Un cartellone, dal titolo “Binario Stand Up”, a colpi di monologhi comici, quello scelto dall’Associazione Cambio Binario, per ridere o sorridere sul presente e le sue diverse contraddizioni, sulle bizzarrie della realtà, spesso su argomenti spinosi, schermati da leggerezza e acume.

Ad inaugurare l’estate del Binario, giovedì 23 giugno, saliranno sul palco quattro straordinari artisti per una serata di cabaret, stand up e teatro canzone. Da Zelig, Italia’s Got Talent e Comedy Central, Francesca Puglisi, Laura Formenti, Corinna Grandi e Flavio Pirini in “Après Comedy Show”. Il format, uno degli eventi più coinvolgenti di Milano, prende il nome dalla sua location storica, l’Aprés Coup, bistrot che diventa sede di un laboratorio dove comici, attori e musicisti provenienti da varie realtà si sfidano a colpi di sperimentazione. Valigie alla mano, l’appuntamento con la comicità arriva sul palco del Teatro Binario diventando uno show unico.

Madrina della serata sarà Francesca Puglisi, diplomata al Piccolo Teatro di Milano sotto l’occhio di Luca Ronconi, autrice e monologhista eclettica, vera caposquadra dell’Après Comedy di cui cura la direzione artistica, alla ricerca di talenti sempre nuovi. Saranno con lei sul palco: Corinna Grandi, attrice poliedrica e istrionica, nota al grande pubblico per la sua appartenenza alla famiglia di Zelig; Laura Formenti, vulcano della stand up comedy italiana, artista dalla comicità diretta e fuori dagli schemi, si è imposta come rivelazione nell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent; Flavio Pirini compositore e interprete di canzoni ironiche e pungenti, grazie alla sua poetica è erede naturale del teatro canzone di Gaber.

In programma, giovedì 30 giugno, Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, con il suo nuovo spettacolo, “Miracolato”, che lo consacra come uno dei nuovi volti del panorama comico italiano.

Cotignola sarà tappa del suo tour nazionale, che lo vedrà in scena in tutti i più importanti teatri della penisola, con uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età. Angioni, con sferzante ironia, racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna, il comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

Miracolato perché rispolvera avvenimenti epici – come quelli descritti nel Vangelo – e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica. La comicità diventa uno strumento, divertente ed inaspettato, per rendere accessibili argomenti apparentemente troppo sacri per concedersi all’ironia, e per divulgare le storie più antiche del mondo, filtrandole attraverso una lente leggera e brillante.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30.

Prevendita su www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

A Cotignola è stato attivato un punto vendita presso la Tabaccheria Patuelli, Piazza Vittorio Emanuele II, 35 – 0545 40324

Per informazioni: tel 373 5324106 oppure info@cambiobinario.it