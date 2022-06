Arriva la Festa d’Estate a Bizzuno di Lugo con i Diavoli della Frusta, Gloria Turrini Quartet e Radio Studio Delta

Arriva la Festa d’ Estate a Bizzuno di Lugo, in programma sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 giugno negli spazi antistanti la Chiesa di Bizzuno e nel campo sportivo. Nuovi eventi in programma quest’anno: ad iniziare dai Diavoli della Frusta, successivamente Gloria Turrini Quartet e per finire DJ set con Radio Studio Delta. Coronano in queste giornate anche un Torneo di Calcio quadrangolare, una Lotteria serale ed unaPodistica Campestre.

Sabato 25 giugno vi saranno alle 21,30 i Diavoli della Frusta coi loro spettacoli. Uno spettacolo creato da vari artisti che spazia dalla tradizione del Folklore Romagnolo ai ritmi incalzanti delle street dance con coreografie di Hip Hop e Break Dance passando per la carismatica originalità del Boogie Woogie perconcludere in un’esplosione di creatività nelle coreografie di ballo moderno, senza ovviamente non dimenticare le nostre spettacolari fruste romagnole.

Lo stand gastronomico inizia dalle ore 19 con succulenti piatti di carne e pesce. L’asporto sarà attivo dalle 18 alle 19. Alle 23 estrazione serale della lotteria con ben una bicicletta, un prosciutto ed un salame in palio.

Domenica 26 giugno si inizia con un torneo di Calcio quadrangolare degli Under 13. Dalle ore 10 presso il campo sportivo di Bizzuno.

Alle ore 12 si aprirà lo stand gastronomico per il pranzo domenicale. L’asporto sarà possibile dalle 11 alle 12.

Alle ore 21 Gloria Turrini Quartet ci delizierà con musica dal vivo. Un quartetto dinamico ed intraprendente che spazia dal pop al soul incontrando lungo la via anche brani rock n’roll e italiani, il tutto, naturalmente, riletto in chiave acustica.

Lo stand gastronomico inizia dalle ore 19 con succulenti piatti di carne e pesce. L’asporto sarà attivo dalle 18 alle 19.

Alle 23 estrazione serale della lotteria con ben una bicicletta, un prosciutto ed un salame in palio.

Lunedì 27 giugno avrà luogo la podistica campestre nelle nostre bellissime campagne con un percorso di ben 7,5 chilometri.

Si è deciso di dedicare questa podistica a Bandini Simone, ricordando la sua forza, la sua bontà ed il suo prezioso aiuto che ha donato a Bizzuno. In serata dalle 20:30, Radio Studio Delta metterà musica Live sul palco di Bizzuno con: Jurymaru Deejay e vocalist Sandro Base. Lo stand gastronomico inizia dalle ore 19 con succulenti piatti di carne e pesce. L’asporto sarà attivo dalle 18 alle 19. Alle 23 estrazione serale della lotteria con ben una bicicletta, un

prosciutto ed un salame in palio. L’immancabile Stand Gastronomico accompagnerà tutte le sere e la domenica a pranzo con succulenti piatti sia di carne che di pesce. La novità di questa edizione, oltre ai due nuovi pagamenti elettronici, sarà il servizio di asporto, dalle 18 alle 19 ed al pranzo domenicale dalle 11 alle 12.

L’evento sarà possibile grazie alla fidata collaborazione di tutti gli sponsor e da moltissimi volontari che, con il loro massimo impegno, organizzano uno stupendo evento. Per ulteriori informazioni 339 1898828 Vincenzo Verlicchi.

A.P.S. Bizzuno Insieme: