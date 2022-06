Auser Lugo: c’è tempo fino al 16 luglio per partecipare al concorso fotografico “Terza età ma non troppo”

E’ stata prorogata fino al 16 luglio la scadenza per partecipare al primo concorso fotografico “Terza età ma non troppo”, organizzato dall’Auser Volontariato Ravenna – Circolo di Lugo (che ha già ricevuto diversi “scatti” partecipanti, nelle scorse settimane)

Il concorso – aperto a tutti, senza limiti di età o di tecnica – nasce con l’obiettivo di dare un’idea nuova e diversa di invecchiamento attivo. L’oggetto degli scatti da presentare al concorso è infatti un anziano al passo coi tempi, attento alla realtà circostante in costante evoluzione, aperto all’inclusività e all’interazione con i giovani e alla tecnologia, nell’ottica di un arricchimento reciproco.

Lo scopo è quindi quello di stimolare a scattare fotografie lontane dagli stereotipi e dai preconcetti che vorrebbero emarginare chi è avanti con gli anni, presentando invece quei valori eterni che rendono dignitosa ogni fase della vita.

Il concorso, che ha il patrocinio del Comune di Lugo, avrà come atto conclusivo una cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 2 ottobre al Salone Estense della Rocca di Lugo alle ore 10.30.

Una data scelta non a caso: il 2 ottobre è infatti la Festa dei Nonni, una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni, per rinforzare il legame tra le generazioni.

Il Concorso fotografico è senza scopo di lucro. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età, genere o nazionalità. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie alla mail auserlugo@gmail.com.

I progetti fotografici inviati dovranno avere una propria unità stilistica ed essere corredati da una breve descrizione del lavoro svolto.

La partecipazione è divisa in 2 categorie: macchina fotografica e smartphone.

Sono ammesse fotografie b/n e a colori. Le immagini non devono essere elaborate o manipolate.

Per informazioni: 328 4269186, email lugo@auserravenna.it