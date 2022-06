Concerti in grotta, ultimo appuntamento alla ex Cava Marana di Brisighella 

Sarà un connubio tra sax e chitarra l’ultimo concerto della rassegna musicale estiva “Recondita Armonia”, dal titolo “Velvo al Sur”. L’evento si svolgerà venerdì 24 giugno alle 21.15 alla ex Cava Marana di Brisighella e vedrà sul palco Marco Albonetti e Giulio Tampalini che proporranno al pubblico musiche di Ginastera, Piazzolla e de Falla. L’evento è gratuito a offerta libera, destinata alle attività della scuola di musica Sarti di Faenza.

Per prenotarsi: 0546-21186 oppure info@scuolasarti.it.

La ex Cava Marana si trova a due chilometri da Brisighella in direzione Riolo Terme, vicino al parcheggio della grotta Tanaccia, Strada Provinciale Monticino-Limisano. All’interno della grotta vi è una temperatura di 18 gradi; per assistere ai concerti in comodità si consiglia di organizzarsi con teli o cuscini per sedersi e di indossare un abbigliamento adeguato.

La rassegna musicale “Recondita Armonia”, giunta quest’anno alla decima edizione, è curata da Donato D’Antonio, in qualità di coordinatore didattico artistico della Scuola di musica Sarti di Faenza, con il contributo del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, dell’Ente Parchi e Biodiversità Romagna e in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Brisighella.