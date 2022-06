A Villa Verlicchi di Lavezzola incontro con Giorgio Teggi per parlare di architettura, tra invenzione e mestiere

Domenica 26 giugno dalle 10 alle 12.30, si terrà al Centro culturale DART dentro Villa Verlicchi, via Pasi 2 a Lavezzola un incontro gratuito e aperto al pubblico dal titolo “L’Architettura tra invenzione e mestiere”, con l’Architetto Giorgio Teggi.

Cosa c’è oltre il progetto di una palazzo, di una piazza, di quartiere? Cosa ci raccontano gli edifici e gli spazi? Invenzione e Mestiere sono due ingredienti fondamentali del fare architettura. L’invenzione è il cuore del progetto da cui si sviluppa la narrazione che s’intreccia con la soluzione funzionale dei bisogni.

Se il corpo dell’architettura è formato dai materiali che la compongono, l’anima è l’insieme dei racconti visibili che in essa possiamo leggere fra forme, luci, figure e simboli.

A sostenere il racconto è necessaria la cura leggibile, sia nei contenuti di progetto, sia nella varietà delle pratiche manutentive, che si sapranno attuare, per gli spazi e i racconti stessi. La morfologia è il canovaccio che funge da struttura alla narrazione.

VEDERE E (è) RACCONTARE

Esercizio- Laboratorio con Giorgio Teggi e Antonella De Nisco

di LAAI ( Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante)

Partendo dall’ immagine di uno spazio costruito, si arriva al suo racconto attraverso parole e raffigurazioni successive. Confronto fra prima immagine e ultima narrazione.

Incontro organizzato da CRAC, in collaborazione con Sonora Social Club e Comune di Conselice, nell’ambito del progetto “Perché fai questo mestiere”. Coinvolge testimoni di attività e professioni, che contribuiscono allo sviluppo territoriale a base culturale e in cui creatività, arte ed immaginazione sono strumenti base per il lavoro e la formazione personale. (In “Sentirsi acColti – co-progettazione –Del. n. 1826 del 7/12/2020 Reg. ER”)

Per info e adesioni CRAC: cell 3381837841, info@cracarte.it