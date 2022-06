Cotignola. Nell’Arena delle Balle di Paglia dal 13 al 19 luglio: Maria Pia Timo e Mirko Casadei Popular Folk Orchestra tra i protagonisti

Nell’Arena delle Balle di Paglia torna nel 2022 con la 14esima edizione a Cotignola dal 13 al 19 luglio. L’evento, che comprende tantissime iniziative che spaziano dalla Land Art per arrivare alla musica, al cinema, al teatro, allo spettacolo e molto altro è organizzato dall’associazione Primola locale.

Matteo Mingazzini, tra gli organizzatori de Nell’Arena delle Balle di Paglia (è possibile consultare il vastissimo programma cliccando il link sottostante) ha brevemente presentato l’edizione 2022: “Come da tradizione protagonista sarà l’Arte di Terra e di Fiume. “Land Art” com’è sempre stata chiamata, un elemento che caratterizza e distingue Nell’Arena delle Balle di Paglia di anno in anno. Il palco principale è sempre a disposizione per tanti eventi e i partecipanti potranno decidere come gestire la loro esperienza in ciascuna serata. Il programma è diverso tutti gli anni, ma la sua struttura resta abbastanza simile”. Che funzione ha esattamente la Land Art? “Fornisce identità all’arena, soprattutto è quella che crea lo spirito di gruppo. Questo perché, per realizzare la Land Art (le opere sono consultabili nel libretto), occorrono diversi mesi nei quali le persone coinvolte si ritrovano a contatto tra loro. Occorre organizzarsi in cantiere con gli artisti ma anche con i volontari (associazione Primola Cotignola) che raccolgono le canne, potano l’erba, eccetera. Una festa nella festa potremmo dire. Dai preparativi per passare all’attesa e arrivare alle serate con diversi temi ciascuna”. Quanti volontari coinvolge Arena delle Balle di Paglia? “Una 50ina di volontari attivi durante il cantiere e una 20ina in occasione della manifestazione”.

Tra gli appuntamenti principali dell’edizione 2022 troviamo quelli con Ascanio Celestini e con Maria Pia Timo e Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Mingazzini aggiunge: “Tra i vari eventi c’è la presentazione del libro di Marilena Benini (presentazione peraltro già effettuata a Musica nelle Aie), appuntamento forse piccolo, ma importante per noi. Decisamente curata la sezione dedicata ai bambini grazie a Edda Tabanelli”.

IL PROGRAMMA

Libretto delle Balle di Paglia 2022