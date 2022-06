Doppio appuntamento con i registi all’arena della Rocca di Ravenna e del Carmine a Lugo

Domenica 26 giugno un doppio appuntamento nelle arene estive di Cinemaincentro: alla Rocca Brancaleone di Ravenna, alle 21.30 sarà presente il regista Giuseppe Piccioni per presentare il suo ultimo film, L’ombra del giorno, mentre all’Arena del Carmine di Lugo, alla stessa ora, la regista Giulia Steigerwalt, insieme al produttore Matteo Rovere, parlerà al pubblico del suo Settembre.

Da un lato, a Ravenna, un veterano della produzione cinematografica italiana: il primo lungometraggio di Piccioni risale infatti al 1989 mentre, nel 1999, il regista ascolano ha ottenuto 5 David di Donatello con Fuori dal mondo, film scelto per rappresentare l’Italia all’Oscar in quell’anno. Per L’ombra del giorno, ambientato nel 1938, ha scelto la sua Ascoli Piceno e affidato i ruoli da protagonisti a Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Il film, ambientato nel 1938, ci mostra la vita di Luciano, reduce di guerra e gestore di un ristorante, stravolta dall’arrivo di Anna, misteriosa ragazza che chiede di lavorare per lui. Così un uomo abitudinario che sia per scelta sia per necessità aveva mantenuto un deciso distacco dal mondo intorno a sé, si trova a dover mettere in discussione la propria posizione o, meglio, a prendere posizione una volta per tutte.

Dall’altro lato, a Lugo, troviamo invece Giulia Steigerwalt che, dopo una proficua carriera come attrice e sceneggiatrice, esordisce alla regia con un film che si contraddistingue per la scrittura abile e matura, con dialoghi profondi e personaggi sempre ben delineati, e per la performance corale degli attori. Insieme a lei, Matteo Rovere, noto produttore di questo e una lunga lista di altri film, con anche importanti esperienze da regista. Settembre è il mese in cui i protagonisti si accorgono che la propria vita non è come l’avevano sognata, Settembre è un film uscito in sordina in un momento difficile per le sale e diventato presto un caso grazie al passaparola di persone rimaste colpite da questa piccola perla.

Tre ospiti e due film molto diversi per due appuntamenti che hanno un evidente tratto in comune, che è anche un filo conduttore nell’attività di Cinemaincentro: la possibilità di confrontarsi con i protagonisti della produzione cinematografica italiana, di ascoltare direttamente dalle loro voci curiosità, aneddoti e piccoli segreti legati alla creazione dei film che raggiungono le sale di tutto il paese.

Prezzi alla cassa (per entrambe le arene) : Intero 6,00€ Ridotto 5,00€. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30

Per informazioni e programmazione:

www.cinemaincentro.com

345.9520012 (dalle 10 alle 13)

Arena del Carmine: 328.8633565 (dalle 20.30 alle 23.00)

Rocca Brancaleone Cinema: 331.4709412 (dalle 20.30 alle 23.00)