A caccia di stelle e piante aromatiche notturne al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Al Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio è tutto pronto per l’evento “Osserviamo le stelle nella Notte Viola”, in programma sabato 25 giugno alle 21.

Si tratta di una serata dedicata alla scoperta del cielo e delle sue costellazioni, avvolti dal dolce profumo della lavanda. In collaborazione con Gruppo Astrofili Faenza APS. I visitatori verranno condotti in una passeggiata al Giardino delle Erbe illuminati dalla luce della luna. Le piante che si ammirano in orario serale hanno la particolarità di mostrarsi solo in orari notturni.

https://bit.ly/39f4Jf1

335 1209933 | 0546 73158

giardinodelleerbe@atlantide.net | info@ilgiardinodelleerbe.it