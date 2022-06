I RAGAZZI DI UPPUNTO / Intervista alla giornalista Laura Aldorisio che dice a tutti – giornalisti e ragazzi – di fare un bagno di realtà

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

Laura Aldorisio: l’imperativo per raccontare è “immergersi nella realtà”

Quando abbiamo iniziato il nostro percorso ci ha affiancato una professionista, una grande giornalista e donna, Laura Aldorisio, che ci ha introdotto nel suo mondo e ci ha dato preziosi consigli che ci hanno guidato per tutto questo tempo. A distanza di due anni abbiamo deciso di incontrarla di nuovo, per farci raccontare e raccontarle quante cose sono cambiate dal nostro primo incontro, e soprattutto per approfondire quel metodo, il suo metodo, che ci ha sempre guidato nel nostro lavoro.

Quando abbiamo incontrato Laura per la prima volta ci è stato subito chiaro che non fosse una giornalista che si limitava a raccontare fatti, lei ci si immergeva dentro, andava oltre, imparando sempre più cose sulla realtà e su se stessa. Una realtà che, anche con l’invito di un altro, che sia un collega, un capo o l’intervistato stesso, può essere guardata da un’altra prospettiva. Questo suo modo di raccontare cosa accade ci ha colpito fin da subito e dopo due anni le abbiamo chiesto se, e come, fosse cambiato il suo lavoro, il suo metodo, e lei.

Come stai e come si è evoluto il tuo lavoro dall’ultima volta che ci siamo visti?

“Nell’ambito lavorativo sono cambiate tante cose. A luglio mi hanno chiamato in Rai, per un programma di approfondimento settimanale con Monica Maggioni dal titolo “Settestorie”. Poi lei è diventata direttrice del Tg1 a novembre, e di conseguenza quel programma si era fermato. Dopo un mese, però, abbiamo iniziato di nuovo con la stessa squadra e lo stesso programma sotto un altro nome, “Via delle storie”, con un’altra conduttrice, Giorgia Cardinaletti, fino a giugno 2022. Ora sono al “Tgunomattina”, un nuovo programma di Rai1 in onda dalla mattina presto.”

In questi anni di pandemia hai tratto degli insegnamenti dalla realtà che ci circonda?

“Se all’inizio il fatto che l’altro non ci fosse, perché malato o perché non era possibile incontrarsi, era una sorpresa, nel tempo si è infiltrata di nuovo una certa scontatezza, anche di poter incontrare e intervistare di nuovo di persona gli altri. Si rischia una certa reattività. Ma non solo questo. La pandemia mi ha insegnato ad andare oltre il mio essere autonoma e a fidarmi delle persone. Faccio un esempio: l’altro giorno non trovavo lo zucchero e ho chiesto alla mia coinquilina dove fosse. Lei mi ha indicato un posto in cui avevo già cercato, ma, avendolo lei indicato, ho ricercato meglio e l’ho trovato.”

A distanza di tempo, il tuo modo di scrivere e di guardare la realtà si può dire cambiato? Se sì, in che modo?

“Ho visto che, se prima la fragilità mi faceva molta paura, adesso, avendone vista tanta, sono più aperta, meno impaurita. Ad esempio, siamo andati a fare un servizio riguardante i morti sul lavoro. Uno di questi era su un rider morto e uno su un’imprenditrice infortunata sul lavoro, che ha perso una mano nella sua azienda per aiutare un dipendente. A distanza di quattro anni ancora piangeva. Così le ho chiesto se fosse arrabbiata col destino e lei mi ha risposto: “No, quel giorno è stato il mio giorno x“. Così sono arrivata a pensare che per me i due anni di pandemia sono stati 2 anni x. Dopo tutto questo posso dire che la fragilità mi fa meno paura, proprio perché è stata davanti a noi per moltissimo tempo.”

La tua mission come giornalista è cambiata?

“È cambiata con i programmi. Cambiando programma io ho potuto imparare tutto nell’ambito lavorativo, soprattutto con Monica Maggioni. È stata veramente un’insegnante pazzesca. Uno dei suoi maggiori insegnamenti è: “non bisogna partire da una teoria da dimostrare, ma bisogna immergersi nella realtà, perché se non ci ti immergi è un di meno”.”

Che cosa ti sostiene e ti guida nel continuare il tuo lavoro nel modo in cui lo fai?

“Sono circondata da segnali che mi spingono a osservare con uno sguardo aperto e migliore ciò che sto facendo e chi sto ascoltando.”