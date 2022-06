Lugo: due serate di canto e danza al Pavaglione nella rassegna della Fondazione Cassamonte

La rassegna culturale estiva, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, prosegue con una doppia serata all’insegna di canto e danza. Martedì 28 giugno, alle 21:30 sul palco del Pavaglione, gli allievi della scuola di canto “T’Incanto Musica” si esibiranno in “Senti come canto! E…sfumature di allegria”.

Il giorno successivo spettacolo dal titolo “Light of the World” presentato dal Centro Studi Danza a.s.d. Entrambi gli appuntamenti avranno luogo al Pavaglione dalle 21:30

Nella serata di martedì 28 giugno il centro di Lugo sarà animato dall’esibizione “Senti come canto! E…sfumature di allegria” tenuto dagli allievi della scuola di canto T’incanto Musica di Annarosa Pennisi, diplomata in canto lirico. Questa scuola non solo prepara i ragazzi a concorsi e competizioni nazionali, ma collabora anche con manifestazioni internazionali con i suoi rappresentanti e seleziona i propri soci e/o i loro allievi per la partecipazione ad eventi organizzati all’estero. Oltre alla musica, vi sarà la partecipazione dell’associazione A.N.F.F.A.S. di Lugo e dei ragazzi della scuola di tango diretta da Barbara Faccani.

Mercoledì 29 giugno il Centro Studi Danza di Lugo rappresenterà “Light of the World”, liberamente tratto dal celebre musical di Broadway “Godspell” di Steven Schwartz e John M. Tebelak. Lo spettacolo sarà interpretato dagli allievi dei corsi di Recitazione e di Musical Theatre, il tutto accompagnato da musica dal vivo eseguita dal tastierista Massimiliano Mordenti, dal chitarrista Ivan Bandini, dal bassista Stefano Bandini e dal batterista Marco Riccio.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo sarà ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione.