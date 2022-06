Massa Lombarda: incontro tra autori e lettori a Fruges, con Martina Vullo, Luca Sangiorgi, Emilia Testa e Andrea Trotta

Si intitola “Un Mondo di Parole” l’evento che martedì 28 giugno alle 18, permetterà ai lettori di incontrare i seguenti autori: Luca Sangiorgi, Emilia Testa e Andrea Trotta. L’incontro, sotto forma di aperitivo, sarà moderato dalla dottoressa Martina Vullo, docente in lettere e si terrà presso il Centro di Quartiere di Fruges di via IV Novembre. L’assessore alla cultura Elisa Fiori ha commentato: “Con il ritorno delle presentazioni con gli autori andiamo ad aggiungere una tessera nel mosaico delle iniziative estive della nostra Città. Il format consolidato degli aperitivi con l’autore cambia sede e diventa itinerante. Questo appuntamento si sposta nel giardino del CdQ”.

Luca Sangiorgi nasce a Bologna il 6 dicembre 1989, diplomato all’ Istituto Tecnico nel 2009 lavora nell’azienda di famiglia producendo mobili dove, fra un impegno di lavoro e l’altro, cerca di coniugare la sua passione per i libri, la scrittura e la storia contemporanea dando carta a storie ambientate in quegli anni. Il suo ultimo libro s’intitola “Sul filo di Carta”.

Emilia Testa nasce a Napoli il 19 aprile 1961 e vive a Ravenna. Si è aggiudicata il secondo posto nel concorso Nazionale di poesia “Poesie al bar” con “Redenzione”. Il suo racconto “Il mare accadeva” è stato selezionato dall’editore Claudio Nanni e inserito all’interno di una raccolta dedicata a Ravenna e il suo mare.

Andrea Trotta parlerà del suo libro d’esordio “Vivere e altri racconti” pubblicato a dicembre 2022. “Vivere e altri racconti” è una raccolta di storie incentrate sul “mestiere” di vivere. Venti racconti per altrettanti modi di vivere. Venti personaggi che incarnano, attraverso le loro storie o quelle degli altri, le proprie attitudini alla vita. Venti trame diverse nelle quali i protagonisti riflettono sugli altri e su stessi, mettendosi a nudo, raccontando i loro drammi e le esperienze quasi per auto psicanalizzarsi.

L’ aperitivo offerto dal Panificio Dalmonte vede la partecipazione del Gruppo di lettura “Venturiniani in Biblioteca”, guidati dalla lettrice Manuela Sangiorgi che è anche volontaria e curatrice del progetto della Biblioteca Comunale C. Venturini. L’evento si innesta in un più ampio progetto promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Massa Lombarda che desidera estendere su tutto il territorio i momenti culturali.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp ai numeri 0545 985890-5852 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.