FA’Estate. Tutti gli eventi in centro storico a Faenza sotto un’unica regia

Un cartellone unico con tutti gli appuntamenti dell’estate faentina è la novità che l’amministrazione manfreda ha messo in campo per presentare e tenere uniti gli eventi che caratterizzeranno i prossimi mesi.

L’idea di creare un unico cartellone nasce per raccontare e promuovere in modo più coinvolgente ed efficace il ricco insieme di eventi dell’estate nel centro storico faentino, evitando da un lato il rischio di una dispersione di informazioni e dall’altro di promuovere gli appuntamenti sotto un’unica regia anche attraverso nuovi strumenti che possano raggiunge in maniera capillare i visitatori della città, dando così un’identità più chiara e forte all’estate del centro storico, rispetto ad altre iniziative.

È per questo che gli eventi del centro storico nati sotto la regia dell’amministrazione manfreda potranno avvalersi del marchio creato appositamente, FA’Estate, e saranno promossi sia attraverso i tradizionali canali, manifesti affissi e pieghevoli distribuiti nei punti strategici della città ma soprattutto online, attraverso un account Instagram creato appositamente FA’Estate (@faenzaestate).

L’assessorato al Centro storico, che ha curato il progetto, ha inoltre lanciato un hashtag ufficiale, #FAestate. Il canale Instagram permetterà di raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle sole affissioni, creare maggiore attenzione sugli eventi nel centro di Faenza e tenere ancora più aggiornati gli utenti sugli appuntamenti.

Mostre, cinema, mercatini, concerti e tanto altro sono i temi attorno ai quali si muoverà l’estate faentina non solo per chi rimarrà in città ma anche per visitatori, magari ospiti della riviera, che vorranno passare una serata nella nostra città alla scoperta di nuove opportunità.

“Il centro storico di Faenza –spiega il vicesindaco con delega al Centro storico Andrea Fabbri– si dota di un ulteriore strumento di comunicazione e promozione della città, uno strumento fortemente richiesto dal Consiglio comunale e nato dal confronto con le associazioni di categoria che abbiamo cercato di interpretare al meglio ma che potrà e dovrà essere integrato e migliorato con il contributo di tutti. Il canale social e l’hashtag permetteranno da un lato di parlare meglio anche con i territori limitrofi a quello faentino e darà la possibilità anche ai singoli operatori di far conoscere meglio i propri eventi”.

Il calendario degli eventi: