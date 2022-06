Alle 23 di ieri 28 giugno, quando nel Pala De André si sono spente le ultime struggenti note di “Sheherazade” – la Suite sinfonica opera 35 da “Le mille e una notte” del compositore russo Nikolaj Rimsky-Korsakov – il pubblico ha acclamato a lungo per molti minuti il Maestro Iván Fischer e la sua Budapest Festival Orchestra dopo il superbo concerto, di quelli che riconciliano totalmente con la musica e con la vita. Peccato che ancora una volta non si sia raggiunto il pienone come nei concerti pre pandemia (discorso a parte merita l’anteprima del festival 2022 con Ludovico Einaudi) perché la serata offerta da Fischer e dagli orchestrali ungheresi è di quelle da incorniciare. Complici anche due dei brani più celebri del programma classico come la Sinfonia n. 3 di Brahms e la straordinaria “Sheherazade” di Rimsky-Korsakov.

Iván Fischer è uno dei grandi direttori d’orchestra del nostro tempo. Nato a Budapest in una famiglia musicale di origine ebraica, Fischer inizialmente ha studiato pianoforte, violino, violoncello e composizione. Poi ha studiato e lavorato molto all’estero, in Inghilterra e Stati Uniti in particolare. Nel 1976 Fischer vinse la Rupert Foundation dirigendo un concorso a Londra. Iniziò da allora in poi a dirigere orchestre britanniche, fra queste la London Symphony, mentre negli Stati Uniti il debutto fu con la Los Angeles Philharmonic. Fischer tornò in Ungheria nel 1983 per fondare la Budapest Festival Orchestra che ha portato nel selezionatissimo club delle migliori orchestre del mondo.

In programma ieri sera al Ravenna Festival due capolavori del tardo Ottocento: la Terza Sinfonia di Johannes Brahms (il cui celebre tema del terzo movimento è diventato colonna sonora nel film Le piace Brahms?, con Ingrid Bergman, Anthony Perkins e Yves Montand) mentre, nella seconda parte della serata, la Suite sinfonica, affresco sonoro tra i più fantasiosi e memorabili della stagione russa, ispirato ai racconti delle “Mille e una notte”.

Temendo di non reggere il confronto con l’eredità beethoveniana, Brahms aspettò di compiere 43 anni per presentarsi al mondo come sinfonista. Un eccesso di prudenza, a giudicare dagli esiti straordinari delle prime due sinfonie, alle quali la Terza, composta nell’estate del 1883, si accoda come ulteriore capolavoro: un continuum di eroismo, tragedia, pathos, nostalgia, che termina in un riconciliante pianissimo finale, l’unico esempio simile tra le sue quattro sinfonie. Hans Richter, il primo direttore ad alzare la bacchetta sulla Terza, la paragonò addirittura all’Eroica di Beethoven. E pure il cinema sarà sempre debitore di questa musica.

“Sheherazade”, un polittico sinfonico tra i più sfolgoranti di tutto l’Ottocento russo, si risolve in una conclusione fantastica, lirica e finalmente pacificata, dopo le peripezie raccontate da Rimsky-Korsakov, capace di evocare “visivamente” l’Oriente senza tempo delle Mille e una notte: un susseguirsi di immagini già profeticamente cinematografiche, con il mare a fungere da alfa e omega del racconto, dalla nave di Sinbad del primo quadro al drammatico naufragio sulle rocce sormontate da un guerriero di bronzo.

Tra i fondatori del famoso “Gruppo dei Cinque”, Rimsky-Korsakov è uno dei maggiori rappresentanti della scuola nazionale russa dell’800, accanto a Borodin e Mussorgski. Ciononostante, soprattutto negli anni della maturità, egli fu anche disponibile ad accettare le influenze esterne; e non soltanto gli influssi provenienti dall’Occidente, ma anche quelli, costituzionalmente più vicini alla natura della musica russa, del favoloso Oriente, con i suoi profumi, i suoi brillanti colori e il fascino di una vita esotica che già di per se stessa sembrava configurarsi come musica.

Rimsky-Korsakov fu anzitutto un genio dell’orchestrazione e “Sheherazade”, la Suite sinfonica composta nel 1888, merita di essere considerata il suo capolavoro assoluto, un grande affresco in quattro parti. Delle favolose storie raccontate nelle “Mille e una notte”, l’antica raccolta araba divenuta famosa in Occidente ai primi del Settecento, Rimsky-Korsakov intenzionalmente non fissa una traccia definita e lascia piuttosto viaggiare l’immaginazione dell’ascoltatore. «Questi cenni — scriveva infatti il compositore — devono servire soltanto a dirigere la fantasia dell’ascoltatore sul sentiero che la mia stessa fantasia ha percorso, lasciando i concetti più minuti e particolareggiati al carattere e all’umore di di chi ascolta. Tutto ciò che desidero è che l’ascoltatore, se apprezza la mia opera come musica sinfonica, porti con sé l’impressione che essa è senza dubbio una meravigliosa favola orientale piena di numerose e differenti immagini fiabesche… e che sono tutte storie di una stessa persona, Sheherazade, che intrattiene con esse il suo austero marito».

Sheherazade e il Sultano si identificano con i due temi che ne caratterizzano i personaggi. Presentati subito all’inizio (largo e maestoso), ritornano più volte nella composizione, con funzione di veri e propri leitmotiv, soprattutto quello di Sheherazade, struggente al massimo grado, che ha fra l’altro il compito di legare il passaggio da un episodio all’altro. Se il Sultano è introdotto da potenti accordi di trombone, tuba, corni, legni e archi, il canto di Sheherazade è una sottile linea di malinconia come gli accordi di violino.

Una melodia inarrivabile affidata al violino solo, contrappuntata dall’arpa, destinata, alla fine, a raggiungere l’apoteosi nella vittoria dell’amore e della fantasia sulla terribile severità del Sultano. Proprio questa tranquilla conclusione, ripresa dalla melodia del violino di Sheherazade, dà la certezza che la giovane donna, ancora una volta è riuscita a rinviare con le sue storie e la sua fantasia il suo triste destino.

Alla fine del concerto scroscianti applausi e un doppio bis a beneficio del pubblico entusiasta.