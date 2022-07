Tre nuovi riconoscimenti – in totale 56 – per Ivano Marescotti dopo addio alle scene. Partita organizzazione della 6^ edizione della Tam a Marina di Ravenna

È di questi giorni la notizia del conferimento del premio alla carriera all’attore Ivano Marescotti in occasione della 72^ edizione di Italia film Fedic che si è svolta a Montecatini. Cui si aggiungono il riconoscimento “Vittorio Gassman” come migliore interprete del film “Criminali si diventa” che gli è stato attribuito domenica scorsa a Perugia nell’ambito dell’ottava edizione di Love film festival, e il premio Mangiacinema, nell’ambito dell’omonimo festival che si è svolto nel parmense all’inizio di giugno.

Tre nuovi riconoscimenti – in totale sono 56 – che coronano i 40 anni di vita professionale dell’attore romagnolo che in febbraio ha annunciato il suo ritiro dalle scene per dedicarsi esclusivamente all’insegnamento e alla formazione di nuovi talenti attraverso la Tam, l’accademia di teatro che porta il suo nome.

“Riuscire a trasmettere agli allievi la mia esperienza, vederli crescere e diventare protagonisti della scena sono diventati la mia passione principale – dichiara l’attore – al punto che sto mettendo le basi, con alcuni allievi dell’ultima edizione di Tam per creare con loro, ed eventualmente con altri della prossima edizione, una compagnia teatrale”.

Intanto è partita l’organizzazione per la sesta edizione della Tam che prenderà il via a metà ottobre, con un massimo di 20 allievi, nella sede di Marina di Ravenna.

Oltre alla guida di Ivano Marescotti nella recitazione, gli allievi potranno partecipare a lezioni di dizione, uso della voce, acting training e videomaking con professionisti come Cristiano Caldironi, Virginia Scarfilli e Roberto Morellini, e seguire lectio magistralis con professionisti a carattere nazionale, per un totale di 160 ore.

Le lezioni si svolgeranno nei week end fino a marzo e si concluderanno con il saggio finale aperto al pubblico che verrà presentato nell’auditorium allestito nella sede di Tam a Marina di Ravenna. La frequenza alla scuola è riconosciuta come credito scolastico e universitario.

Gli interessati a frequentare la prossima edizione della scuola possono candidarsi entro il 30 settembre inviando un video di autopresentazione dichiarando nome e cognome, data di nascita, numero di telefono nonché breve lettura da un libro o monologo, della durata massima di 2 minuti complessivi, alla mail info@teatroaccademiamarescotti.com oppure su Whatsapp al 334 1648929.

Per informazioni www.teatroaccademiamarescotti.it